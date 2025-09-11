Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
11 сентября 2025, 10:26 | Обновлено 11 сентября 2025, 10:31
Известный эксперт спрогнозировал ближайшие отставки тренеров в УПЛ

Олег Федорчук дал расклад на предстоящий тур в украинской Премьер-лиге

11 сентября 2025, 10:26 | Обновлено 11 сентября 2025, 10:31
Известный эксперт спрогнозировал ближайшие отставки тренеров в УПЛ
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Завтра, 12 сентября возобновляется чемпионат Украины по футболу. Чего ждать любителям футбола в пятом туре УПЛ сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук. Однако наш разговор мы начали с неудачного для сборной Украины матча отборочного турнира ЧМ-2026 против команды Азербайджана.

– Олег Викторович, первым делом не могу не спросить о ваших впечатлениях относительно игры и результата поединка Азербайджан – Украина?
– Я бы начал с общечеловеческих вопросов. Болельщики и специалисты видят обычное выступление обычной сборной обычной страны, которая мирно живет, играет без амбиций и ни на что не претендует. Такие слова можно отнести, к примеру, к Румынии, Болгарии, Сербии, которые сейчас переживают непростой период. А Украина живет в состоянии войны, где успех той же сборной, любого спортсмена – это как способ для поддержки духа. И если тренерский штаб и футболисты этого не понимают, это очень печально. Лично я увидел бесхарактерность нашей команды. А когда потом посмотрел, как сражается во Франции Исландия, где ресурс на порядок меньше, чем в у нас, меня сложилось впечатление, что там война идет 20 лет и команда хочет хоть чем-то порадовать своих соотечественников. Поэтому вывод напрашивается в области морально-этической и психологической плоскости. На бумаге у нас квалифицированная футболисты, поскольку выступают в хороших клубах, а вот умения все это собрать воедино, и чтобы эта машина двигалась в правильном направлении, с этим нынешний тренерский штаб сборной, скорее всего не справляется.

– Теперь к чемпионату. Завтра наибольшее внимание, наверное, будет приковано к поединку «Александрия» – ЛНЗ. Не так ли, учитывая старт серебряного призера прошлого чемпионата?
– У каждого клуба перед сезоном есть планы и задачи. И когда становится понятным, что эти задачи не будут выполнены, а это порой случается по истечении пяти-семи туров, происходит отставка тренера, поскольку нужно что-то делать. Тот же Азербайджан перед матчем с Украиной сменил наставника, и это дало результат.

На мой взгляд, пока разочаровывают четыре команды. Это «Александрия», «Карпаты» и «Верес» и «Полесье». Клубы не бедные и у них достаточно квалифицированные составы. Если не углубляться, то это можно аргументировать хотя бы на основе прогнозов перед чемпионатом и спустя четыре тура. Предположу, что, если ситуация не изменится, то как минимум в двух командах произойдут отставки наставников.

– В защиту Руслану Ротаню скажу, что в его распоряжении много футболистов, и так сразу непросто определить, с кем двигаться дальше. Возможно, это пока и не дает команде выступать стабильнее, идет притирка тренера и команды?
– Я задам встречный вопрос. А сколько Арде Турану, который приехал из Турции, дать времени на знакомство с футболистами? Ротань варился в нашем чемпионате и знает возможности игроков, тем более со многими из них он уже работал.

– Но Турану немного легче, ведь класс исполнителей в его распоряжении выше.
– Согласен. Но он и изменил игру. Команда уже стала на порядок лучше выглядеть, чем при предыдущем наставнике, чего пока не скажешь о разнице игры в «Полесье» при Ашуре и теперь при Ротане. Согласен, что тренеру тяжело, когда не хватает футболистов, но еще тяжелее, когда их в избытке. В команде 15 легионеров, а играют считанные единицы.

– И все они на контрактах.
– Любой тренер учитывает мнение президента, на игроков ведь были потрачены немалые средства, расставаться больно, но перестройка на ходу очень сложный элемент. Возможно, сейчас у «Полесья» наступит переломный момент, поскольку после «Кривбасса» у житомирян будут относительно проходимые соперники.

– Кстати, «Кривбасс», который идет четвертым, может помешать «Полесью» начать движение вверх?
– Криворожане действуют прагматично. Если при Юрии Вернидубе все ждали третьего места, то сейчас аппетиты немного поубавились и это, на мой взгляд, идет на пользу команде, которую не колотит, они не перенапряжены, в отличие от того же «Полесья», которому кровь из носу сейчас нужен результат. Это будет очень интересное противостояние. Предположу, что если подопечные Руслана Ротаня победят, то их может прорвать, а в случае негативного результата будет больно.

– В субботу сыграют наши, так называемы гранды, «Динамо» и «Шахтер» против «Оболони» и «Металлист 1925» соответственно. Эти команды в состоянии сотворить сенсацию или, скажем, удивить соперника?
– После игр сборных коллективам, которые делегировали туда много своих футболистов, всегда тяжелее. Игроки 10 дней отсутствовали, но тренеры то продолжают работу и потом появляется дилемма – выпустить на поле игрока сборной, которая неудачно выступила или более слабого игрока, но который находится в лучшем психологическом состоянии. Здесь наставнику нужно уметь правильно все спрогнозировать. Поэтому в этих парах можно ожидать чего угодно, даже сенсации, о который вы упомянули.

– Матч «Заря» – «Колос» можно назвать одним из центральных в туре?
– Вполне. Обе команды на старте сезона меня приятно удивили. Правда, в последних матчах подопечные Руслана Костышина немного притормозили, они не так уверенно выглядят, возможно, морально их немного подкосило поражение в Кубке Украины от представителя Второй лиги. «Заря» пока никакой серии не выдала, но более-менее стабильные результаты позволяет ей быть рядом с лидерами. Что-то мне подсказывает, что в этом бескомпромиссном поединке будет зафиксирована ничья.

– Разрекламированные «Карпаты» в турнирной таблице находятся в опасной зоне и ниже своего ближайшего соперника «Полтавы»…
– Я не исключаю, что еще один-два тура и интервью с Лупашко будет в разы меньше. Он то одно декларирует, то другое. Фишка была в контроле мяча, потом прессинг, а сейчас идет обычная игра на результат, которого нет. Если в двух ближайших турах «Карпаты» не наберут шесть очков, про зону еврокубков можно будет забыть. Не зря ведь пошла информация о встрече владельца клуба с более именитыми тренерами.

Когда меняют тренера? Когда нет надежды. Вот как в сборной, идей нет, соответственно и надежды умирают, а это самое обидное, что может быть.

УПЛ. 5-й тур

12.09.2025

  • «Александрия» – «ЛНЗ» – 15:30
  • «Верес» – «Кудровка» – 18:00

13.09.2025

  • «Рух» – «Эпицентр» – 13:00
  • «Оболонь» – «Динамо» – 15:30
  • «Металлист 1925» – «Шахтер» – 18:00

14.09.2025

  • «Кривбасс» – «Полесье» – 13:00
  • «Заря» – «Колос» – 15:30
  • «Карпаты» – «Полтава» – 18:00
Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 4 4 0 0 14 - 3 13.09.25 15:30 Оболонь - Динамо Киев31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев 12
2 Шахтер Донецк 4 3 1 0 8 - 3 13.09.25 18:00 Металлист 1925 - Шахтер Донецк31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк 10
3 Колос Ковалевка 4 3 1 0 5 - 2 14.09.25 15:30 Заря - Колос Ковалевка30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка01.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс 10
4 Кривбасс 4 3 0 1 8 - 5 14.09.25 13:00 Кривбасс - Полесье30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс09.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 192501.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс 9
5 Заря 4 2 1 1 8 - 5 14.09.25 15:30 Заря - Колос Ковалевка29.08.25 Полтава 1:4 Заря18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс11.08.25 Заря 2:1 Кудровка02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы 7
6 Металлист 1925 4 2 1 1 6 - 3 13.09.25 18:00 Металлист 1925 - Шахтер Донецк30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 192509.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 192504.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь 7
7 Оболонь 4 2 1 1 4 - 3 13.09.25 15:30 Оболонь - Динамо Киев30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь10.08.25 Оболонь 1:0 Александрия04.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь 7
8 ЛНЗ Черкассы 4 2 1 1 3 - 2 12.09.25 15:30 Александрия - ЛНЗ Черкассы31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы 7
9 Кудровка 4 2 1 1 9 - 6 12.09.25 18:00 Верес - Кудровка29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава11.08.25 Заря 2:1 Кудровка03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия 7
10 Полесье 4 1 0 3 3 - 7 14.09.25 13:00 Кривбасс - Полесье31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье 3
11 Рух Львов 4 1 0 3 4 - 10 13.09.25 13:00 Рух Львов - Эпицентр30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава 3
12 Полтава 4 1 0 3 4 - 9 14.09.25 18:00 Карпаты Львов - Полтава29.08.25 Полтава 1:4 Заря17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава08.08.25 Полтава 1:0 Верес01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава 3
13 Верес 4 1 0 3 2 - 4 12.09.25 18:00 Верес - Кудровка31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк08.08.25 Полтава 1:0 Верес02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев 3
14 Карпаты Львов 4 0 3 1 6 - 8 14.09.25 18:00 Карпаты Львов - Полтава29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье 3
15 Эпицентр 4 0 0 4 1 - 7 13.09.25 13:00 Рух Львов - Эпицентр30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк 0
16 Александрия 4 0 0 4 2 - 10 12.09.25 15:30 Александрия - ЛНЗ Черкассы31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 192510.08.25 Оболонь 1:0 Александрия03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия 0
Полная таблица

По теме:
Ващук дал совет Реброву после провала сборной Украины: «Нам сейчас надо...»
Экс-арбитр ФИФА: «Украина могла остаться в меньшинстве из-за Калюжного»
ФЕДОРЧУК: «Эти клубы разочаровывают. Там состоятся отставки наставников»
Олег Федорчук Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Полесье Житомир Кривбасс Кривой Рог Карпаты Львов Руслан Ротань Арда Туран Заря Луганск Колос Ковалевка Владислав Лупашко сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Верес Ровно Руслан Костышин
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
