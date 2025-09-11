Известный эксперт спрогнозировал ближайшие отставки тренеров в УПЛ
Олег Федорчук дал расклад на предстоящий тур в украинской Премьер-лиге
Завтра, 12 сентября возобновляется чемпионат Украины по футболу. Чего ждать любителям футбола в пятом туре УПЛ сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук. Однако наш разговор мы начали с неудачного для сборной Украины матча отборочного турнира ЧМ-2026 против команды Азербайджана.
– Олег Викторович, первым делом не могу не спросить о ваших впечатлениях относительно игры и результата поединка Азербайджан – Украина?
– Я бы начал с общечеловеческих вопросов. Болельщики и специалисты видят обычное выступление обычной сборной обычной страны, которая мирно живет, играет без амбиций и ни на что не претендует. Такие слова можно отнести, к примеру, к Румынии, Болгарии, Сербии, которые сейчас переживают непростой период. А Украина живет в состоянии войны, где успех той же сборной, любого спортсмена – это как способ для поддержки духа. И если тренерский штаб и футболисты этого не понимают, это очень печально. Лично я увидел бесхарактерность нашей команды. А когда потом посмотрел, как сражается во Франции Исландия, где ресурс на порядок меньше, чем в у нас, меня сложилось впечатление, что там война идет 20 лет и команда хочет хоть чем-то порадовать своих соотечественников. Поэтому вывод напрашивается в области морально-этической и психологической плоскости. На бумаге у нас квалифицированная футболисты, поскольку выступают в хороших клубах, а вот умения все это собрать воедино, и чтобы эта машина двигалась в правильном направлении, с этим нынешний тренерский штаб сборной, скорее всего не справляется.
– Теперь к чемпионату. Завтра наибольшее внимание, наверное, будет приковано к поединку «Александрия» – ЛНЗ. Не так ли, учитывая старт серебряного призера прошлого чемпионата?
– У каждого клуба перед сезоном есть планы и задачи. И когда становится понятным, что эти задачи не будут выполнены, а это порой случается по истечении пяти-семи туров, происходит отставка тренера, поскольку нужно что-то делать. Тот же Азербайджан перед матчем с Украиной сменил наставника, и это дало результат.
На мой взгляд, пока разочаровывают четыре команды. Это «Александрия», «Карпаты» и «Верес» и «Полесье». Клубы не бедные и у них достаточно квалифицированные составы. Если не углубляться, то это можно аргументировать хотя бы на основе прогнозов перед чемпионатом и спустя четыре тура. Предположу, что, если ситуация не изменится, то как минимум в двух командах произойдут отставки наставников.
– В защиту Руслану Ротаню скажу, что в его распоряжении много футболистов, и так сразу непросто определить, с кем двигаться дальше. Возможно, это пока и не дает команде выступать стабильнее, идет притирка тренера и команды?
– Я задам встречный вопрос. А сколько Арде Турану, который приехал из Турции, дать времени на знакомство с футболистами? Ротань варился в нашем чемпионате и знает возможности игроков, тем более со многими из них он уже работал.
– Но Турану немного легче, ведь класс исполнителей в его распоряжении выше.
– Согласен. Но он и изменил игру. Команда уже стала на порядок лучше выглядеть, чем при предыдущем наставнике, чего пока не скажешь о разнице игры в «Полесье» при Ашуре и теперь при Ротане. Согласен, что тренеру тяжело, когда не хватает футболистов, но еще тяжелее, когда их в избытке. В команде 15 легионеров, а играют считанные единицы.
– И все они на контрактах.
– Любой тренер учитывает мнение президента, на игроков ведь были потрачены немалые средства, расставаться больно, но перестройка на ходу очень сложный элемент. Возможно, сейчас у «Полесья» наступит переломный момент, поскольку после «Кривбасса» у житомирян будут относительно проходимые соперники.
– Кстати, «Кривбасс», который идет четвертым, может помешать «Полесью» начать движение вверх?
– Криворожане действуют прагматично. Если при Юрии Вернидубе все ждали третьего места, то сейчас аппетиты немного поубавились и это, на мой взгляд, идет на пользу команде, которую не колотит, они не перенапряжены, в отличие от того же «Полесья», которому кровь из носу сейчас нужен результат. Это будет очень интересное противостояние. Предположу, что если подопечные Руслана Ротаня победят, то их может прорвать, а в случае негативного результата будет больно.
– В субботу сыграют наши, так называемы гранды, «Динамо» и «Шахтер» против «Оболони» и «Металлист 1925» соответственно. Эти команды в состоянии сотворить сенсацию или, скажем, удивить соперника?
– После игр сборных коллективам, которые делегировали туда много своих футболистов, всегда тяжелее. Игроки 10 дней отсутствовали, но тренеры то продолжают работу и потом появляется дилемма – выпустить на поле игрока сборной, которая неудачно выступила или более слабого игрока, но который находится в лучшем психологическом состоянии. Здесь наставнику нужно уметь правильно все спрогнозировать. Поэтому в этих парах можно ожидать чего угодно, даже сенсации, о который вы упомянули.
– Матч «Заря» – «Колос» можно назвать одним из центральных в туре?
– Вполне. Обе команды на старте сезона меня приятно удивили. Правда, в последних матчах подопечные Руслана Костышина немного притормозили, они не так уверенно выглядят, возможно, морально их немного подкосило поражение в Кубке Украины от представителя Второй лиги. «Заря» пока никакой серии не выдала, но более-менее стабильные результаты позволяет ей быть рядом с лидерами. Что-то мне подсказывает, что в этом бескомпромиссном поединке будет зафиксирована ничья.
– Разрекламированные «Карпаты» в турнирной таблице находятся в опасной зоне и ниже своего ближайшего соперника «Полтавы»…
– Я не исключаю, что еще один-два тура и интервью с Лупашко будет в разы меньше. Он то одно декларирует, то другое. Фишка была в контроле мяча, потом прессинг, а сейчас идет обычная игра на результат, которого нет. Если в двух ближайших турах «Карпаты» не наберут шесть очков, про зону еврокубков можно будет забыть. Не зря ведь пошла информация о встрече владельца клуба с более именитыми тренерами.
Когда меняют тренера? Когда нет надежды. Вот как в сборной, идей нет, соответственно и надежды умирают, а это самое обидное, что может быть.
УПЛ. 5-й тур
12.09.2025
- «Александрия» – «ЛНЗ» – 15:30
- «Верес» – «Кудровка» – 18:00
13.09.2025
- «Рух» – «Эпицентр» – 13:00
- «Оболонь» – «Динамо» – 15:30
- «Металлист 1925» – «Шахтер» – 18:00
14.09.2025
- «Кривбасс» – «Полесье» – 13:00
- «Заря» – «Колос» – 15:30
- «Карпаты» – «Полтава» – 18:00
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|13.09.25 15:30 Оболонь - Динамо Киев31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев
|12
|2
|Шахтер Донецк
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|13.09.25 18:00 Металлист 1925 - Шахтер Донецк31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк
|10
|3
|Колос Ковалевка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|14.09.25 15:30 Заря - Колос Ковалевка30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка01.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс
|10
|4
|Кривбасс
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|14.09.25 13:00 Кривбасс - Полесье30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс09.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 192501.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс
|9
|5
|Заря
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|14.09.25 15:30 Заря - Колос Ковалевка29.08.25 Полтава 1:4 Заря18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс11.08.25 Заря 2:1 Кудровка02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы
|7
|6
|Металлист 1925
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|13.09.25 18:00 Металлист 1925 - Шахтер Донецк30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 192509.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 192504.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь
|7
|7
|Оболонь
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|13.09.25 15:30 Оболонь - Динамо Киев30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь10.08.25 Оболонь 1:0 Александрия04.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь
|7
|8
|ЛНЗ Черкассы
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|12.09.25 15:30 Александрия - ЛНЗ Черкассы31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы
|7
|9
|Кудровка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|12.09.25 18:00 Верес - Кудровка29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава11.08.25 Заря 2:1 Кудровка03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия
|7
|10
|Полесье
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|14.09.25 13:00 Кривбасс - Полесье31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье
|3
|11
|Рух Львов
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|13.09.25 13:00 Рух Львов - Эпицентр30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава
|3
|12
|Полтава
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|14.09.25 18:00 Карпаты Львов - Полтава29.08.25 Полтава 1:4 Заря17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава08.08.25 Полтава 1:0 Верес01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава
|3
|13
|Верес
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|12.09.25 18:00 Верес - Кудровка31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк08.08.25 Полтава 1:0 Верес02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев
|3
|14
|Карпаты Львов
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|14.09.25 18:00 Карпаты Львов - Полтава29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье
|3
|15
|Эпицентр
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|13.09.25 13:00 Рух Львов - Эпицентр30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк
|0
|16
|Александрия
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|12.09.25 15:30 Александрия - ЛНЗ Черкассы31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 192510.08.25 Оболонь 1:0 Александрия03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия
|0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
4 сентября в Англии стартовал первый чемпионат мира под эгидой World Boxing
Голкипер готовится к следующему матчу «сливочных»