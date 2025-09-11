Известный эксперт спрогнозировал ближайшие отставки тренеров в УПЛ

Завтра, 12 сентября возобновляется чемпионат Украины по футболу. Чего ждать любителям футбола в пятом туре УПЛ сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук. Однако наш разговор мы начали с неудачного для сборной Украины матча отборочного турнира ЧМ-2026 против команды Азербайджана.

– Олег Викторович, первым делом не могу не спросить о ваших впечатлениях относительно игры и результата поединка Азербайджан – Украина?

– Я бы начал с общечеловеческих вопросов. Болельщики и специалисты видят обычное выступление обычной сборной обычной страны, которая мирно живет, играет без амбиций и ни на что не претендует. Такие слова можно отнести, к примеру, к Румынии, Болгарии, Сербии, которые сейчас переживают непростой период. А Украина живет в состоянии войны, где успех той же сборной, любого спортсмена – это как способ для поддержки духа. И если тренерский штаб и футболисты этого не понимают, это очень печально. Лично я увидел бесхарактерность нашей команды. А когда потом посмотрел, как сражается во Франции Исландия, где ресурс на порядок меньше, чем в у нас, меня сложилось впечатление, что там война идет 20 лет и команда хочет хоть чем-то порадовать своих соотечественников. Поэтому вывод напрашивается в области морально-этической и психологической плоскости. На бумаге у нас квалифицированная футболисты, поскольку выступают в хороших клубах, а вот умения все это собрать воедино, и чтобы эта машина двигалась в правильном направлении, с этим нынешний тренерский штаб сборной, скорее всего не справляется.

– Теперь к чемпионату. Завтра наибольшее внимание, наверное, будет приковано к поединку «Александрия» – ЛНЗ. Не так ли, учитывая старт серебряного призера прошлого чемпионата?

– У каждого клуба перед сезоном есть планы и задачи. И когда становится понятным, что эти задачи не будут выполнены, а это порой случается по истечении пяти-семи туров, происходит отставка тренера, поскольку нужно что-то делать. Тот же Азербайджан перед матчем с Украиной сменил наставника, и это дало результат.

На мой взгляд, пока разочаровывают четыре команды. Это «Александрия», «Карпаты» и «Верес» и «Полесье». Клубы не бедные и у них достаточно квалифицированные составы. Если не углубляться, то это можно аргументировать хотя бы на основе прогнозов перед чемпионатом и спустя четыре тура. Предположу, что, если ситуация не изменится, то как минимум в двух командах произойдут отставки наставников.

– В защиту Руслану Ротаню скажу, что в его распоряжении много футболистов, и так сразу непросто определить, с кем двигаться дальше. Возможно, это пока и не дает команде выступать стабильнее, идет притирка тренера и команды?

– Я задам встречный вопрос. А сколько Арде Турану, который приехал из Турции, дать времени на знакомство с футболистами? Ротань варился в нашем чемпионате и знает возможности игроков, тем более со многими из них он уже работал.

– Но Турану немного легче, ведь класс исполнителей в его распоряжении выше.

– Согласен. Но он и изменил игру. Команда уже стала на порядок лучше выглядеть, чем при предыдущем наставнике, чего пока не скажешь о разнице игры в «Полесье» при Ашуре и теперь при Ротане. Согласен, что тренеру тяжело, когда не хватает футболистов, но еще тяжелее, когда их в избытке. В команде 15 легионеров, а играют считанные единицы.

– И все они на контрактах.

– Любой тренер учитывает мнение президента, на игроков ведь были потрачены немалые средства, расставаться больно, но перестройка на ходу очень сложный элемент. Возможно, сейчас у «Полесья» наступит переломный момент, поскольку после «Кривбасса» у житомирян будут относительно проходимые соперники.

– Кстати, «Кривбасс», который идет четвертым, может помешать «Полесью» начать движение вверх?

– Криворожане действуют прагматично. Если при Юрии Вернидубе все ждали третьего места, то сейчас аппетиты немного поубавились и это, на мой взгляд, идет на пользу команде, которую не колотит, они не перенапряжены, в отличие от того же «Полесья», которому кровь из носу сейчас нужен результат. Это будет очень интересное противостояние. Предположу, что если подопечные Руслана Ротаня победят, то их может прорвать, а в случае негативного результата будет больно.

– В субботу сыграют наши, так называемы гранды, «Динамо» и «Шахтер» против «Оболони» и «Металлист 1925» соответственно. Эти команды в состоянии сотворить сенсацию или, скажем, удивить соперника?

– После игр сборных коллективам, которые делегировали туда много своих футболистов, всегда тяжелее. Игроки 10 дней отсутствовали, но тренеры то продолжают работу и потом появляется дилемма – выпустить на поле игрока сборной, которая неудачно выступила или более слабого игрока, но который находится в лучшем психологическом состоянии. Здесь наставнику нужно уметь правильно все спрогнозировать. Поэтому в этих парах можно ожидать чего угодно, даже сенсации, о который вы упомянули.

– Матч «Заря» – «Колос» можно назвать одним из центральных в туре?

– Вполне. Обе команды на старте сезона меня приятно удивили. Правда, в последних матчах подопечные Руслана Костышина немного притормозили, они не так уверенно выглядят, возможно, морально их немного подкосило поражение в Кубке Украины от представителя Второй лиги. «Заря» пока никакой серии не выдала, но более-менее стабильные результаты позволяет ей быть рядом с лидерами. Что-то мне подсказывает, что в этом бескомпромиссном поединке будет зафиксирована ничья.

– Разрекламированные «Карпаты» в турнирной таблице находятся в опасной зоне и ниже своего ближайшего соперника «Полтавы»…

– Я не исключаю, что еще один-два тура и интервью с Лупашко будет в разы меньше. Он то одно декларирует, то другое. Фишка была в контроле мяча, потом прессинг, а сейчас идет обычная игра на результат, которого нет. Если в двух ближайших турах «Карпаты» не наберут шесть очков, про зону еврокубков можно будет забыть. Не зря ведь пошла информация о встрече владельца клуба с более именитыми тренерами.

Когда меняют тренера? Когда нет надежды. Вот как в сборной, идей нет, соответственно и надежды умирают, а это самое обидное, что может быть.

УПЛ. 5-й тур

12.09.2025

«Александрия» – «ЛНЗ» – 15:30

«Верес» – «Кудровка» – 18:00

13.09.2025

«Рух» – «Эпицентр» – 13:00

«Оболонь» – «Динамо» – 15:30

«Металлист 1925» – «Шахтер» – 18:00

14.09.2025

«Кривбасс» – «Полесье» – 13:00

«Заря» – «Колос» – 15:30

«Карпаты» – «Полтава» – 18:00