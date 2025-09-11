Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легионер Кривбасса отличился первым голом за молодежную сборную
Украина. Премьер лига
11 сентября 2025, 20:54
Легионер Кривбасса отличился первым голом за молодежную сборную

Бар Лин спас молодежную сборную Израиля U-21 в матче с Нидерландами

11 сентября 2025, 20:54
Легионер Кривбасса отличился первым голом за молодежную сборную
ФК Кривбасс

21-летний полузащитник криворожского «Кривбасса» Бар Лин забил первый гол за молодежную сборную Израиля.

В матче квалификации чемпионата Европы-2027 U-21 Израиль встречался с Нидерландами.

На 90+1 минуте Бар Лин ударом со штрафного сравнял счет (2:2) и спас для команды ничью. После удара Лина мяч задел кого-то из игроков нидерландской сборной и влетел в противоположный от голкипера угол.

Бар Лин выступает в «Кривбассе» на правах аренды. Сыграл за украинскую команду 4 матча и отличился дублем в кубковой игре против «Куликов-Белки» (3:0).

Бар Лин чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига сборная Израиля по футболу U-21 сборная Нидерландов по футболу U-21
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
