Легионер Кривбасса отличился первым голом за молодежную сборную

21-летний полузащитник криворожского «Кривбасса» Бар Лин забил первый гол за молодежную сборную Израиля.

В матче квалификации чемпионата Европы-2027 U-21 Израиль встречался с Нидерландами.

На 90+1 минуте Бар Лин ударом со штрафного сравнял счет (2:2) и спас для команды ничью. После удара Лина мяч задел кого-то из игроков нидерландской сборной и влетел в противоположный от голкипера угол.

Бар Лин выступает в «Кривбассе» на правах аренды. Сыграл за украинскую команду 4 матча и отличился дублем в кубковой игре против «Куликов-Белки» (3:0).