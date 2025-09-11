Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Осталось пройти медосмотр. Очоа нашел себе новый клуб
Другие новости
11 сентября 2025, 20:22 | Обновлено 11 сентября 2025, 21:20
387
0

Осталось пройти медосмотр. Очоа нашел себе новый клуб

Мексиканский голкипер в ближайшее время должен стать игроком «Лимассола»

11 сентября 2025, 20:22 | Обновлено 11 сентября 2025, 21:20
387
0
Осталось пройти медосмотр. Очоа нашел себе новый клуб
Лимассол. Гильермо Очоа

Мексиканский голкипер Гильермо Очоа близок к тому, чтобы стать игроком «Лимассола». Об этом сообщает пресс-служба кипрского клуба.

40-летний футболист достиг соглашения с клубом. Гильермо осталось лишь пройти медосмотр, после чего контракт будет подписан.

Последним клубом Гильермо Очоа был португальский «AVS». За 23 матча сезона 2024/25, из которых 6 стали сухими, он пропустил 45 голов. Веб-портал Tarsneframrkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что футболист «Динамо» перебрался в кипрский клуб.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье отпустило своего форварда в Работнички
Соглашение достигнуто. Ман Сити попрощается с известным полузащитником
ОФИЦИАЛЬНО. Сын Роналдиньо нашел новый клуб в Англии
Гильермо Очоа трансферы чемпионат Кипра по футболу AVS
Даниил Кирияка Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный эксперт спрогнозировал ближайшие отставки тренеров в УПЛ
Футбол | 11 сентября 2025, 10:26 6
Известный эксперт спрогнозировал ближайшие отставки тренеров в УПЛ
Известный эксперт спрогнозировал ближайшие отставки тренеров в УПЛ

Олег Федорчук дал расклад на предстоящий тур в украинской Премьер-лиге

В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
Бокс | 10 сентября 2025, 23:42 2
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником

Сергей Лапин сообщил, что боксер рассматривает бой с Уордли или Паркером

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
Футбол | 10.09.2025, 23:59
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
Источник: в УАФ нет никаких списков и кандидатов на замену Реброву
Футбол | 11.09.2025, 20:15
Источник: в УАФ нет никаких списков и кандидатов на замену Реброву
Источник: в УАФ нет никаких списков и кандидатов на замену Реброву
ОФИЦИАЛЬНО. Финал Лиги чемпионов 2026/27 пройдет в Мадриде. Названа арена
Футбол | 11.09.2025, 20:32
ОФИЦИАЛЬНО. Финал Лиги чемпионов 2026/27 пройдет в Мадриде. Названа арена
ОФИЦИАЛЬНО. Финал Лиги чемпионов 2026/27 пройдет в Мадриде. Названа арена
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Юлиан Бойко выбыл из снукерного турнира Pink Ribbon на стадии 1/4 финала
Юлиан Бойко выбыл из снукерного турнира Pink Ribbon на стадии 1/4 финала
09.09.2025, 17:07
Снукер
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
09.09.2025, 20:59 448
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
09.09.2025, 17:40 72
Футбол
Промоутер Паркера: «Готов поставить свой дом, что Усик этого не сделает»
Промоутер Паркера: «Готов поставить свой дом, что Усик этого не сделает»
10.09.2025, 04:21 1
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
10.09.2025, 08:05 9
Футбол
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
11.09.2025, 07:07 7
Футбол
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
10.09.2025, 08:44 61
Футбол
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
11.09.2025, 07:36 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем