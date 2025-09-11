Осталось пройти медосмотр. Очоа нашел себе новый клуб

Мексиканский голкипер Гильермо Очоа близок к тому, чтобы стать игроком «Лимассола». Об этом сообщает пресс-служба кипрского клуба.

40-летний футболист достиг соглашения с клубом. Гильермо осталось лишь пройти медосмотр, после чего контракт будет подписан.

Последним клубом Гильермо Очоа был португальский «AVS». За 23 матча сезона 2024/25, из которых 6 стали сухими, он пропустил 45 голов. Веб-портал Tarsneframrkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что футболист «Динамо» перебрался в кипрский клуб.