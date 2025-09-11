Осталось пройти медосмотр. Очоа нашел себе новый клуб
Мексиканский голкипер в ближайшее время должен стать игроком «Лимассола»
Мексиканский голкипер Гильермо Очоа близок к тому, чтобы стать игроком «Лимассола». Об этом сообщает пресс-служба кипрского клуба.
40-летний футболист достиг соглашения с клубом. Гильермо осталось лишь пройти медосмотр, после чего контракт будет подписан.
Последним клубом Гильермо Очоа был португальский «AVS». За 23 матча сезона 2024/25, из которых 6 стали сухими, он пропустил 45 голов. Веб-портал Tarsneframrkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что футболист «Динамо» перебрался в кипрский клуб.
⚽️ Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την καταρχήν συμφωνία με τον διεθνή Μεξικανό τερματοφύλακα Guillermo Ochoa— AEL Limassol FC (@aelfc_official) September 11, 2025
👇👇👇https://t.co/UlPWSsaM04
