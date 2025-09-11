Рожден для атаки, обязан играть в центре. Мерино удивляет в последнее время
Испанский хавбек забил 6 голов в последних 6 международных матчах
Испанский хавбек Микель Мерино в последних 6 международных матчах забил 6 голов.
Наиболее ярко Мерино проявил себя в последней игре против Турции, в ворота которой он оформил хет-трик. Благодаря этому он стал вторым полузащитником за последние 15 лет, который забил 3 гола в одном поединке за «Фурию Роху».
Интересно, что испанец также является самым результативным европейским хавбеком на международном уровне в 2025 году.
Последние 6 матчей Мерино за национальную команду
- Нидерланды (2:2), Лига наций – гол
- Нидерланды (3:3, 5:4 по пенальти), Лига наций
- Франция (5:4), Лига наций – гол
- Португалия (2:2, 3:5 по пенальти), Лига наций
- Болгария (3:0), квалификация ЧМ-2026 – гол
- Турция (6:0), квалификация ЧМ-2026 – хет-трик
Mikel Merino has scored six goals in six games for Spain in 2025.— Squawka (@Squawka) September 10, 2025
⚽ vs. Netherlands
⚽ vs. France
⚽ vs. Bulgaria
⚽⚽⚽ vs. Turkiye pic.twitter.com/YPu5Pvw4FL
