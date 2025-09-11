Рожден для атаки, обязан играть в центре. Мерино удивляет в последнее время

Испанский хавбек Микель Мерино в последних 6 международных матчах забил 6 голов.

Наиболее ярко Мерино проявил себя в последней игре против Турции, в ворота которой он оформил хет-трик. Благодаря этому он стал вторым полузащитником за последние 15 лет, который забил 3 гола в одном поединке за «Фурию Роху».

Интересно, что испанец также является самым результативным европейским хавбеком на международном уровне в 2025 году.

Последние 6 матчей Мерино за национальную команду

Нидерланды (2:2), Лига наций – гол

Нидерланды (3:3, 5:4 по пенальти), Лига наций

Франция (5:4), Лига наций – гол

Португалия (2:2, 3:5 по пенальти), Лига наций

Болгария (3:0), квалификация ЧМ-2026 – гол

Турция (6:0), квалификация ЧМ-2026 – хет-трик