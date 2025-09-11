Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рожден для атаки, обязан играть в центре. Мерино удивляет в последнее время
Чемпионат мира
11 сентября 2025, 19:01 | Обновлено 11 сентября 2025, 19:37
186
0

Рожден для атаки, обязан играть в центре. Мерино удивляет в последнее время

Испанский хавбек забил 6 голов в последних 6 международных матчах

11 сентября 2025, 19:01 | Обновлено 11 сентября 2025, 19:37
186
0
Рожден для атаки, обязан играть в центре. Мерино удивляет в последнее время
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Мерино

Испанский хавбек Микель Мерино в последних 6 международных матчах забил 6 голов.

Наиболее ярко Мерино проявил себя в последней игре против Турции, в ворота которой он оформил хет-трик. Благодаря этому он стал вторым полузащитником за последние 15 лет, который забил 3 гола в одном поединке за «Фурию Роху».

Интересно, что испанец также является самым результативным европейским хавбеком на международном уровне в 2025 году.

Последние 6 матчей Мерино за национальную команду

  • Нидерланды (2:2), Лига наций – гол
  • Нидерланды (3:3, 5:4 по пенальти), Лига наций
  • Франция (5:4), Лига наций – гол
  • Португалия (2:2, 3:5 по пенальти), Лига наций
  • Болгария (3:0), квалификация ЧМ-2026 – гол
  • Турция (6:0), квалификация ЧМ-2026 – хет-трик

По теме:
Холанд поразил безумной результативностью во время паузы в матче сборных
У сборной Франции проблемы со Стад де Франс. Почему Украина там не сыграет
Впервые за год сборная Азербайджана получила премиальные
сборная Испании по футболу Микель Мерино статистика ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
Футбол | 10 сентября 2025, 23:59 5
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»

Бывший игрок «Динамо» – о неудачных матчах в отборе на ЧМ-2026

Соперник Шахтера в Лиге конференций написал письмо донецкому клубу
Футбол | 11 сентября 2025, 13:29 20
Соперник Шахтера в Лиге конференций написал письмо донецкому клубу
Соперник Шахтера в Лиге конференций написал письмо донецкому клубу

Исландский «Брейдаблик» сообщил, что с нетерпением ждет поединка против украинской команды

Источник: в УАФ нет никаких списков и кандидатов на замену Реброву
Футбол | 11.09.2025, 19:51
Источник: в УАФ нет никаких списков и кандидатов на замену Реброву
Источник: в УАФ нет никаких списков и кандидатов на замену Реброву
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Футбол | 11.09.2025, 11:26
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
Бокс | 10.09.2025, 23:42
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда бокса из Британии: «Он бы победил Кличко, но проиграет Усику»
Легенда бокса из Британии: «Он бы победил Кличко, но проиграет Усику»
10.09.2025, 05:36 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
09.09.2025, 16:12 60
Футбол
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
09.09.2025, 21:35 71
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
10.09.2025, 06:48 3
Футбол
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
11.09.2025, 08:30 28
Футбол
Ребров высказался о пенальти в матче квалификации ЧМ Азербайджан – Украина
Ребров высказался о пенальти в матче квалификации ЧМ Азербайджан – Украина
09.09.2025, 21:52 2
Футбол
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
09.09.2025, 21:20 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем