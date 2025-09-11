ОФИЦИАЛЬНО. Вингер, победивший онкологию, продлил контракт с клубом АПЛ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
11 сентября 2025, 18:51 | Обновлено 11 сентября 2025, 18:53
Дэвид Брукс продлил соглашение до 2029 года

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Брукс

Валлийский вингер «Борнмута» Дэвид Брукс продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба «вишен».

28-летний подписал новое соглашение с представителем Английской Премьер-лиги, которое рассчитано на 4 сезона.

Осенью 2021 года у Дэвида была обнаружена онкология. Весной 2022 года футболист выздоровел и вернулся в футбол.

В прошедшем сезоне Дэвид Брукс провел 33 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 2 забитыми мячами и2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что хавбек «Борнмута» присоединился к клубу из Саудовской Аравии.

Дэвид Брукс продление контракта Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
