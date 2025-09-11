Ковалец с ЛНЗ не сыграет

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
11 сентября 2025, 15:01
Футболист и дальше находится в опале

УПЛ. Кирилл Ковалец

Программа 5 тура чемпионата УПЛ открывается 12 сентября противостоянием между «Александрией» и ЛНЗ.

Как стало известно Sport.ua, завтра «горожанам» не поможет капитан команды Кирилл Ковалец, который продолжает находиться в расположении второй клубной команды. Пока сложно сказать, сколько еще продлится отстранение лидера от основы.

По имеющейся информации, также не сыграют дисквалифицированный легионер Кампос и Даниил Ващенко, который восстанавливается после травмы. Зато возможно появление в заявке после почти годичного перерыва полузащитника Артема Шулянского. 8 сентября он уже сыграл 30 минут в календарном матче Второй лиги между «Александрией-2» и «Черноморцем-2», отличился результативной передачей и близок к боевой спортивной форме.

Пока «Александрия» замыкает турнирную таблицу УПЛ, уступив в 4 матчах подряд.

Ранее мы сообщали, где смотреть онлайн матч УПЛ «Александрия» – ЛНЗ.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
