Соперник Шахтера в Лиге конференций написал письмо донецкому клубу
Исландский «Брейдаблик» сообщил, что с нетерпением ждет поединка против украинской команды
6 ноября состоится матч третьего тура основного этапа Лиги конференций, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и исландский «Брейдаблик».
Команды сыграют на номинально домашней арене «горняков» – «Stadion Miejski im. Henryka Reymana» в польском Кракове. Встреча начнется в 19:45 по киевскому времени.
Накануне этого противостояния исландский клуб отправил письмо своему сопернику на украинском языке: «Мы с нетерпением ждем встречи с одним из известных имен европейского футбола. Слава Украине!». Фото обращения опубликовала пресс-служба «Шахтера» и оставила свой ответ: «Скоро увидимся».
В нынешнем сезоне чемпионата Исландии «Брейдаблик» набрал 33 балла и занимает четвертое место в турнирной таблице. Отставание от лидера составляет семь очков.
Исландский клуб начинал свой путь в Лиге чемпионов, однако проиграл польскому «Лех Познань» (0:1, 1:7), а позже уступил и в Лиге Европы – боснийскому «Зрински» (1:1, 1:2). В раунде плей-офф Лиги конференций «Брейдаблик» одолел «Виртус» из Сан-Марино (3:1, 2:1).
🧡 See you soon, @BreidablikFC 🙏— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 11, 2025
🇺🇦🤝🇮🇸#Shakhtar #UECL @Conf_League pic.twitter.com/SaY6kfovKs
