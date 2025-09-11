Соперник Шахтера в Лиге конференций написал письмо донецкому клубу

6 ноября состоится матч третьего тура основного этапа Лиги конференций, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и исландский «Брейдаблик».

Команды сыграют на номинально домашней арене «горняков» – «Stadion Miejski im. Henryka Reymana» в польском Кракове. Встреча начнется в 19:45 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния исландский клуб отправил письмо своему сопернику на украинском языке: «Мы с нетерпением ждем встречи с одним из известных имен европейского футбола. Слава Украине!». Фото обращения опубликовала пресс-служба «Шахтера» и оставила свой ответ: «Скоро увидимся».

В нынешнем сезоне чемпионата Исландии «Брейдаблик» набрал 33 балла и занимает четвертое место в турнирной таблице. Отставание от лидера составляет семь очков.

Исландский клуб начинал свой путь в Лиге чемпионов, однако проиграл польскому «Лех Познань» (0:1, 1:7), а позже уступил и в Лиге Европы – боснийскому «Зрински» (1:1, 1:2). В раунде плей-офф Лиги конференций «Брейдаблик» одолел «Виртус» из Сан-Марино (3:1, 2:1).