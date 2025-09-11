ФОТО. Алькарас праздновал титул с топ-моделями

Карлос Алькарас выиграл US Open, обыграв Янника Синнера в финале (6:2, 3:6, 6:1, 6:4), и стал первой ракеткой мира.

Праздновал он в закрытом клубе на Манхэттене вместе с командой и известными гостями.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

К компании присоединились модели Бриана Барди и Тика Камай, певица Розалия и актер Джейми Фокс.