11 сентября 2025, 00:54 | Обновлено 11 сентября 2025, 11:29
ФОТО. Алькарас праздновал титул с топ-моделями

Карлос Алькарас славно отгулял победу на US Open

Instagram. Карлос Алькарас, Бриана Барди и Тика Камай

Карлос Алькарас выиграл US Open, обыграв Янника Синнера в финале (6:2, 3:6, 6:1, 6:4), и стал первой ракеткой мира.

Праздновал он в закрытом клубе на Манхэттене вместе с командой и известными гостями.

К компании присоединились модели Бриана Барди и Тика Камай, певица Розалия и актер Джейми Фокс.

