ФОТО. Алькарас праздновал титул с то-моделями – без девушки
Карлос Алькарас славно отгулял победу на US Open
Карлос Алькарас выиграл US Open, обыграв Янника Синнера в финале (6:2, 3:6, 6:1, 6:4), и стал первой ракеткой мира.
Праздновал он в закрытом клубе на Манхэттене вместе с командой и известными гостями.
К компании присоединились модели Бриана Барди и Тика Камай, певица Розалия и актер Джейми Фокс.
Девушки теннисиста Эммы Радукану на вечеринке не было.
