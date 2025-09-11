Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Алькарас праздновал титул с то-моделями – без девушки
Другие новости
11 сентября 2025, 00:54 |
266
0

ФОТО. Алькарас праздновал титул с то-моделями – без девушки

Карлос Алькарас славно отгулял победу на US Open

11 сентября 2025, 00:54 |
266
0
ФОТО. Алькарас праздновал титул с то-моделями – без девушки
Instagram. Карлос Алькарас, Бриана Барди и Тика Камай

Карлос Алькарас выиграл US Open, обыграв Янника Синнера в финале (6:2, 3:6, 6:1, 6:4), и стал первой ракеткой мира.

Праздновал он в закрытом клубе на Манхэттене вместе с командой и известными гостями.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

К компании присоединились модели Бриана Барди и Тика Камай, певица Розалия и актер Джейми Фокс.

Девушки теннисиста Эммы Радукану на вечеринке не было.

По теме:
ФОТО. Звезда Барселоны подписал новый спонсорский контракт на 200 млн?
ФОТО. Жена звезды Барсы праздновала с украинкой и пассией миллиардера
ФОТО. Звезды Барселоны едва не поссорились из-за конфликта девушек
фото lifestyle девушки Карлос Алькарас (теннисист) Эмма Радукану
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Кардинальная смена имиджа: Алькарас покрасил волосы в белый цвет
Теннис | 10 сентября 2025, 15:34 0
ФОТО. Кардинальная смена имиджа: Алькарас покрасил волосы в белый цвет
ФОТО. Кардинальная смена имиджа: Алькарас покрасил волосы в белый цвет

Чемпион US Open 2025 удивил фанатов

Эксперт: «Увольнять Реброва? Что за вопросы, перестаньте»
Футбол | 10 сентября 2025, 18:05 35
Эксперт: «Увольнять Реброва? Что за вопросы, перестаньте»
Эксперт: «Увольнять Реброва? Что за вопросы, перестаньте»

Головко считает, что сейчас не время менять наставника

Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Футбол | 10.09.2025, 08:44
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров шокировал советом фанатам после катастрофы в матче с Азербайджаном
Футбол | 10.09.2025, 07:31
Ребров шокировал советом фанатам после катастрофы в матче с Азербайджаном
Ребров шокировал советом фанатам после катастрофы в матче с Азербайджаном
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
Футбол | 10.09.2025, 03:06
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
09.09.2025, 16:12 60
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
10.09.2025, 06:48 1
Футбол
Катмен Усика: «Это бой века. Но боюсь, мы увидим сенсацию»
Катмен Усика: «Это бой века. Но боюсь, мы увидим сенсацию»
10.09.2025, 00:02
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
10.09.2025, 08:05 6
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
09.09.2025, 17:40 72
Футбол
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
10.09.2025, 10:15 124
Футбол
Юлиан Бойко вышел в 1/8 финала в Уолсолле и попал на чемпиона мира
Юлиан Бойко вышел в 1/8 финала в Уолсолле и попал на чемпиона мира
09.09.2025, 01:59
Снукер
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
10.09.2025, 04:59 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем