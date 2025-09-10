Шахтер или Динамо? Специалисты назвали шансы команд на победу в УПЛ

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) обнародовал прогноз о шансах клубов Украинской Премьер-лиги на чемпионство в сезоне 2025/26.

По оценке аналитиков, наибольшие шансы имеет донецкий Шахтер под руководством Арды Турана – 59,6%. Вторым в рейтинге идет киевское Динамо, которое тренирует Александр Шовковский – 21.9%.

В топ-5 также вошли Металлист 1925 Харьков (6,6%), Полесье Житомир (6,3%) и Карпаты Львов (1,9%). Для почти всех остальных клубов шансы на чемпионство не превышают 1%.

Шансы на завоевание чемпионства УПЛ 2025/26 (данные CIES)

