  4. Шахтер или Динамо? Специалисты назвали шансы команд на победу в УПЛ
Украина. Премьер лига
10 сентября 2025, 21:59 | Обновлено 10 сентября 2025, 22:05
Шахтер или Динамо? Специалисты назвали шансы команд на победу в УПЛ

Также оценены вероятности побед фаворитов в европейских топ-чемпионатах

Getty Images/Global Images Ukraine

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) обнародовал прогноз о шансах клубов Украинской Премьер-лиги на чемпионство в сезоне 2025/26.

По оценке аналитиков, наибольшие шансы имеет донецкий Шахтер под руководством Арды Турана – 59,6%. Вторым в рейтинге идет киевское Динамо, которое тренирует Александр Шовковский – 21.9%.

В топ-5 также вошли Металлист 1925 Харьков (6,6%), Полесье Житомир (6,3%) и Карпаты Львов (1,9%). Для почти всех остальных клубов шансы на чемпионство не превышают 1%.

Шансы на завоевание чемпионства УПЛ 2025/26 (данные CIES)

Инфографика

Также оценены вероятности побед фаворитов в европейских топ-чемпионатах

По теме:
ВИДЕО. Педро Энрике из Шахтера показал неожиданные умения
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Определены даты и время матчей 1/16 финала Кубка Украины 2025/26
CIES Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу статистические расклады
Николай Степанов Источник: CIES
Харьковчане на 100% заберут дебютное золото чемпионата!
Dynamic
Віримо, що славетному київському Динамо вдасться захистити чинний титул УПЛ!
Vitalya влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Но если быть объективными, то шансы таковы (ведь горняки совершили более качественные трансферы, а ДК покинул лучший бомбардир)
Шахтёр - 67%
Динамо - 30%
Полесье - 2%
ост. < 1%
Vitalya влюблённый в Гвэн из Бен Тена
🟧⚒️⬛Шахтёр конечно же! 😊
