Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
10 сентября 2025, 20:34 | Обновлено 10 сентября 2025, 20:45
Ливерпуль, Арсенал, Челси. Специалисты назвали шансы команд на победу в АПЛ

Команда Арне Слота удачно стартовала в чемпионате и лидирует с 9 очками

10 сентября 2025, 20:34 | Обновлено 10 сентября 2025, 20:45
Premier League

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) обнародовал новый прогноз о шансах клубов Английской Премьер-лиги на чемпионство в сезоне 2025/26.

По оценке аналитиков, наибольшие шансы имеет Ливерпуль – 28,9%. Команда Арне Слота удачно стартовала в чемпионате и после трёх туров возглавляет турнирную таблицу с девятью очками.

Главные конкуренты мерсисайдцев: Арсенал – 18,8%, Челси – 16,2%, Манчестер Сити – 14,4%, Ноттингем Форест – 7,9%.

В топ-8 также вошли Ньюкасл (5,8%), Астон Вилла (3,2%) и Манчестер Юнайтед (2,6%). Для остальных клубов шансы на чемпионство не превышают 1%.

Таким образом, Ливерпуль считается главным претендентом на титул, тогда как Манчестер Сити существенно сдал позиции и сейчас находится вне зоны топ-3.

Шансы на завоевание чемпионства АПЛ 2025/26 (данные CIES)

Турнирная таблица АПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 3 3 0 0 8 - 4 14.09.25 16:00 Бёрнли - Ливерпуль31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль15.08.25 Ливерпуль 4:2 Борнмут 9
2 Челси 3 2 1 0 7 - 1 13.09.25 22:00 Брентфорд - Челси30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси17.08.25 Челси 0:0 Кристал Пэлас 7
3 Арсенал 3 2 0 1 6 - 1 13.09.25 14:30 Арсенал - Ноттингем Форест31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс17.08.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал 6
4 Тоттенхэм 3 2 0 1 5 - 1 13.09.25 19:30 Вест Хэм - Тоттенхэм30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм16.08.25 Тоттенхэм 3:0 Бёрнли 6
5 Эвертон 3 2 0 1 5 - 3 13.09.25 17:00 Эвертон - Астон Вилла30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон18.08.25 Лидс 1:0 Эвертон 6
6 Сандерленд 3 2 0 1 5 - 3 13.09.25 17:00 Кристал Пэлас - Сандерленд30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд16.08.25 Сандерленд 3:0 Вест Хэм 6
7 Борнмут 3 2 0 1 4 - 4 13.09.25 17:00 Борнмут - Брайтон30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон15.08.25 Ливерпуль 4:2 Борнмут 6
8 Кристал Пэлас 3 1 2 0 4 - 1 13.09.25 17:00 Кристал Пэлас - Сандерленд31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест17.08.25 Челси 0:0 Кристал Пэлас 5
9 Манчестер Юнайтед 3 1 1 1 4 - 4 14.09.25 18:30 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед17.08.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал 4
10 Ноттингем Форест 3 1 1 1 4 - 5 13.09.25 14:30 Арсенал - Ноттингем Форест31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест17.08.25 Ноттингем Форест 3:1 Брентфорд 4
11 Брайтон 3 1 1 1 3 - 4 13.09.25 17:00 Борнмут - Брайтон31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон16.08.25 Брайтон 1:1 Фулхэм 4
12 Лидс 3 1 1 1 1 - 5 13.09.25 17:00 Фулхэм - Лидс30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс18.08.25 Лидс 1:0 Эвертон 4
13 Манчестер Сити 3 1 0 2 5 - 4 14.09.25 18:30 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм16.08.25 Вулверхэмптон 0:4 Манчестер Сити 3
14 Бёрнли 3 1 0 2 4 - 6 14.09.25 16:00 Бёрнли - Ливерпуль30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд16.08.25 Тоттенхэм 3:0 Бёрнли 3
15 Брентфорд 3 1 0 2 3 - 5 13.09.25 22:00 Брентфорд - Челси30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла17.08.25 Ноттингем Форест 3:1 Брентфорд 3
16 Вест Хэм 3 1 0 2 4 - 8 13.09.25 19:30 Вест Хэм - Тоттенхэм31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси16.08.25 Сандерленд 3:0 Вест Хэм 3
17 Ньюкасл 3 0 2 1 2 - 3 13.09.25 17:00 Ньюкасл - Вулверхэмптон30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль16.08.25 Астон Вилла 0:0 Ньюкасл 2
18 Фулхэм 3 0 2 1 2 - 4 13.09.25 17:00 Фулхэм - Лидс30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед16.08.25 Брайтон 1:1 Фулхэм 2
19 Астон Вилла 3 0 1 2 0 - 4 13.09.25 17:00 Эвертон - Астон Вилла31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла16.08.25 Астон Вилла 0:0 Ньюкасл 1
20 Вулверхэмптон 3 0 0 3 2 - 8 13.09.25 17:00 Ньюкасл - Вулверхэмптон30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон16.08.25 Вулверхэмптон 0:4 Манчестер Сити 0
Полная таблица

По теме:
Вина Ноттингем Форест. Известно, почему Зинченко не включили в заявку ЛЕ
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором продолжит карьеру Кристиан Эриксен
Футболиста гранда отказался продлевать контракт ради перехода в Реал
CIES Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон Ливерпуль Челси Манчестер Сити статистические расклады Сандерленд Эвертон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ньюкасл Фулхэм Астон Вилла Лидс Кристал Пэлас Вулверхэмптон Бернли Ноттингем Форест Брентфорд Брайтон Борнмут Вест Хэм
Николай Степанов Источник: CIES
