Ливерпуль, Арсенал, Челси. Специалисты назвали шансы команд на победу в АПЛ

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) обнародовал новый прогноз о шансах клубов Английской Премьер-лиги на чемпионство в сезоне 2025/26.

По оценке аналитиков, наибольшие шансы имеет Ливерпуль – 28,9%. Команда Арне Слота удачно стартовала в чемпионате и после трёх туров возглавляет турнирную таблицу с девятью очками.

Главные конкуренты мерсисайдцев: Арсенал – 18,8%, Челси – 16,2%, Манчестер Сити – 14,4%, Ноттингем Форест – 7,9%.

В топ-8 также вошли Ньюкасл (5,8%), Астон Вилла (3,2%) и Манчестер Юнайтед (2,6%). Для остальных клубов шансы на чемпионство не превышают 1%.

Таким образом, Ливерпуль считается главным претендентом на титул, тогда как Манчестер Сити существенно сдал позиции и сейчас находится вне зоны топ-3.

Шансы на завоевание чемпионства АПЛ 2025/26 (данные CIES)

Турнирная таблица АПЛ