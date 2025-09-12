Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бавария отказалась платить за игрока €5 млн. Сейчас он стоит все €200 млн
Испания
Ламина могла купить «Бавария»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Звездный футболист «Барселоны» испанец Ламин Ямаль мог покинуть клуб.

По информации источника, это могло произойти еще в 2022 году. Тогда руководство «Баварии» было впечатлено игровыми качествами футболиста, но их насторожил трансферный запрос агента Ламина Жорже Мендеша – 5 миллионов евро. «Ротен» хотели вернуться к этому вопросу в 2023 году, но было уже поздно – Ямаль начал разрывать в Ла Лиге и подписал трехлетний контракт с каталонцами.

«Барселона» объявила о продлении контракта со своим молодым талантом. Новое соглашение с 18-летним Ламином Ямалем будет действовать до 2031 года. Срок предыдущего контракта истекал летом 2026 года.

Барселона трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги Бавария Ламин Ямаль
Дмитрий Олейник Источник: Sport Bild
