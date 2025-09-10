Чемпионат мира10 сентября 2025, 16:31 |
Эквадор повторил уникальное достижение Бразилии в квалификации к ЧМ
Национальная команда умудрилась пропустить всего 5 мячей за 18 матчей
10 сентября 2025, 16:31 |
Сборная Эквадора вошла в историю отборочных турниров чемпионата мира в Южной Америке.
За 18 матчей квалификации эквадорцы пропустили всего 5 мячей. Подобным достижением может похвастаться только сборная Бразилии, которая в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года также пропустила всего 5 голов (с 1996 года, с момента внедрения данного формата квалификации).
Матчи сборной Эквадора в квалификации к чемпионату мира 2026 года
- Эквадор – Аргентина – 1:0
- Парагвай – Эквадор – 0:0
- Перу – Эквадор – 0:0
- Эквадор – Бразилия – 0:0
- Чили – Эквадор – 0:0
- Эквадор – Венесуэла – 2:1
- Колумбия – Эквадор – 0:1
- Эквадор – Боливия – 4:0
- Уругвай – Эквадор – 0:0
- Эквадор – Парагвай – 0:0
- Эквадор – Перу – 1:0
- Бразилия – Эквадор – 1:0
- Эквадор – Чили – 1:0
- Венесуэла – Эквадор – 0:0
- Эквадор – Колумбия – 0:0
- Боливия – Эквадор – 1:2
- Эквадор – Уругвай – 2:1
- Аргентина – Эквадор – 1:0
