Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эквадор повторил уникальное достижение Бразилии в квалификации к ЧМ
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 16:31 |
346
0

Эквадор повторил уникальное достижение Бразилии в квалификации к ЧМ

Национальная команда умудрилась пропустить всего 5 мячей за 18 матчей

10 сентября 2025, 16:31 |
346
0
Эквадор повторил уникальное достижение Бразилии в квалификации к ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Эквадора вошла в историю отборочных турниров чемпионата мира в Южной Америке.

За 18 матчей квалификации эквадорцы пропустили всего 5 мячей. Подобным достижением может похвастаться только сборная Бразилии, которая в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года также пропустила всего 5 голов (с 1996 года, с момента внедрения данного формата квалификации).

Матчи сборной Эквадора в квалификации к чемпионату мира 2026 года

  • Эквадор – Аргентина – 1:0
  • Парагвай – Эквадор – 0:0
  • Перу – Эквадор – 0:0
  • Эквадор – Бразилия – 0:0
  • Чили – Эквадор – 0:0
  • Эквадор – Венесуэла – 2:1
  • Колумбия – Эквадор – 0:1
  • Эквадор – Боливия – 4:0
  • Уругвай – Эквадор – 0:0
  • Эквадор – Парагвай – 0:0
  • Эквадор – Перу – 1:0
  • Бразилия – Эквадор – 1:0
  • Эквадор – Чили – 1:0
  • Венесуэла – Эквадор – 0:0
  • Эквадор – Колумбия – 0:0
  • Боливия – Эквадор – 1:2
  • Эквадор – Уругвай – 2:1
  • Аргентина – Эквадор – 1:0
По теме:
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
1.07 за матч. Холанд продолжает устанавливать рекорды
Отбор на ЧМ-2026. 18 сборных уже вышли на чемпионат мира
сборная Аргентины по футболу сборная Эквадора по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика сборная Бразилии по футболу
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров шокировал советом фанатам после катастрофы в матче с Азербайджаном
Футбол | 10 сентября 2025, 07:31 51
Ребров шокировал советом фанатам после катастрофы в матче с Азербайджаном
Ребров шокировал советом фанатам после катастрофы в матче с Азербайджаном

Тренер посоветовал набраться терпения

Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Футбол | 10 сентября 2025, 08:44 53
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана

Тренер закрыл комментарии в Инстаграме

Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Футбол | 10.09.2025, 10:15
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Эксперт: «Увольнять Реброва? Что за вопросы, перестаньте»
Футбол | 10.09.2025, 17:04
Эксперт: «Увольнять Реброва? Что за вопросы, перестаньте»
Эксперт: «Увольнять Реброва? Что за вопросы, перестаньте»
В Динамо объяснили, почему не проверили биографию скандального Бленуце
Футбол | 10.09.2025, 14:01
В Динамо объяснили, почему не проверили биографию скандального Бленуце
В Динамо объяснили, почему не проверили биографию скандального Бленуце
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
09.09.2025, 00:40 2
Футбол
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
09.09.2025, 17:17 26
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
10.09.2025, 08:05 6
Футбол
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
09.09.2025, 21:35 70
Футбол
Юлиан Бойко сенсационно обыграл экс-чемпиона мира на турнире в Уолсолле
Юлиан Бойко сенсационно обыграл экс-чемпиона мира на турнире в Уолсолле
09.09.2025, 14:49 4
Снукер
Легенда бокса из Британии: «Он бы победил Кличко, но проиграет Усику»
Легенда бокса из Британии: «Он бы победил Кличко, но проиграет Усику»
10.09.2025, 05:36 1
Бокс
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
09.09.2025, 07:10 7
Футбол
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
08.09.2025, 20:29 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем