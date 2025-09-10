Эквадор повторил уникальное достижение Бразилии в квалификации к ЧМ

Сборная Эквадора вошла в историю отборочных турниров чемпионата мира в Южной Америке.

За 18 матчей квалификации эквадорцы пропустили всего 5 мячей. Подобным достижением может похвастаться только сборная Бразилии, которая в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года также пропустила всего 5 голов (с 1996 года, с момента внедрения данного формата квалификации).

Матчи сборной Эквадора в квалификации к чемпионату мира 2026 года