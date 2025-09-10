Месси – лучший бомбардир отбора к ЧМ с рекордно низким показателем
Сборная Аргентины снова проиграла матч тренеру-соотечественнику
В последнем туре отборочного турнира к чемпионату мира в Южной Америке Эквадор дома победил Аргентину со счетом 1:0.
Победный мяч за хозяев забил 35-летний форвард Эннер Валенсия. Сделал он это в своем 100-м матче за национальную сборную. За этот период Валенсия забил 47 голов и отдал 8 результативных передач.
Сборная Аргентины стала победителем квалификационного турнира, хотя и потерпела 4 поражения в 18 матчах. Интересным фактом является то, что все эти поражения были от команд, которых тренировали аргентинцы:
- 0:2 против Уругвая – Марсело Бьелса
- 1:2 против Колумбии – Нестор Лоренцо
- 1:2 против Парагвая – Густаво Альфаро
- 0:1 против Эквадора – Себастьян Беккачече
Поражение от Эквадора стоило Аргентине места на вершине рейтинга ФИФА. Испания и Франция теперь расположены выше.
Также стоит отметить, что лучшим бомбардиром квалификационного турнира впервые в своей карьере стал Лионель Месси (8 голов). Это самый низкий показатель для лучшего бомбардира с момента проведения турнира в его нынешнем формате (с 1996 года).
Последние четыре лучших бомбардира квалификации к чемпионату мира в Южной Америке
- ЧМ-2026: Лионель Месси (Аргентина) – 8
- ЧМ-2022: Марсело Морено (Боливия) – 10
- ЧМ-2018: Эдинсон Кавани (Уругвай) – 10
- ЧМ-2014: Луис Суарес (Уругвай) – 11
Centurion! 🌟— OneFootball (@OneFootball) September 10, 2025
Enner Valencia reaches 100 caps for Ecuador with 55 goal contributions 🇪🇨🔥 pic.twitter.com/oOdlcflblf
📉 Todas las DERROTAS de la Selección #Argentina en estas #EliminatoriasSudamericanas fueron ante entrenadores ARGENTINOS:— FÚTBOL Y MÁS FÚTBOL (@FutbolmasyFulbo) September 10, 2025
❌ 0-2 vs. Uruguay (Marcelo Bielsa).
❌ 1-2 vs. Colombia (Néstor Lorenzo).
❌ 1-2 vs. Paraguay (Gustavo Alfaro).
❌ 0-1 vs. Ecuador (Sebastián Beccacece). pic.twitter.com/kE0QIXzvoE
❌🇦🇷 #Argentina perdió ante Ecuador y PIERDE EL PRIMER PUESTO DEL RANKING FIFA.— FÚTBOL Y MÁS FÚTBOL (@FutbolmasyFulbo) September 10, 2025
Quedará ¡3RA!, detrás de España y Francia. ⚠️
Vía @mavegol. pic.twitter.com/TrUCaB4PPj
8 - Messi 🇦🇷 culminó unas #Eliminatorias Sudamericanas como máximo goleador por primera vez en su carrera, luego de anotar ocho tantos con Argentina. Al mismo tiempo, es la menor cifra para un máximo artillero desde que el torneo se juega con el actual formato en 1996. Cima. pic.twitter.com/RiPXRLoZyV— OptaJavier (@OptaJavier) September 10, 2025
