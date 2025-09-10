Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Месси – лучший бомбардир отбора к ЧМ с рекордно низким показателем
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 15:22 |
Сборная Аргентины снова проиграла матч тренеру-соотечественнику

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В последнем туре отборочного турнира к чемпионату мира в Южной Америке Эквадор дома победил Аргентину со счетом 1:0.

Победный мяч за хозяев забил 35-летний форвард Эннер Валенсия. Сделал он это в своем 100-м матче за национальную сборную. За этот период Валенсия забил 47 голов и отдал 8 результативных передач.

Сборная Аргентины стала победителем квалификационного турнира, хотя и потерпела 4 поражения в 18 матчах. Интересным фактом является то, что все эти поражения были от команд, которых тренировали аргентинцы:

  • 0:2 против Уругвая – Марсело Бьелса
  • 1:2 против Колумбии – Нестор Лоренцо
  • 1:2 против Парагвая – Густаво Альфаро
  • 0:1 против Эквадора – Себастьян Беккачече

Поражение от Эквадора стоило Аргентине места на вершине рейтинга ФИФА. Испания и Франция теперь расположены выше.

Также стоит отметить, что лучшим бомбардиром квалификационного турнира впервые в своей карьере стал Лионель Месси (8 голов). Это самый низкий показатель для лучшего бомбардира с момента проведения турнира в его нынешнем формате (с 1996 года).

Последние четыре лучших бомбардира квалификации к чемпионату мира в Южной Америке

  • ЧМ-2026: Лионель Месси (Аргентина) – 8
  • ЧМ-2022: Марсело Морено (Боливия) – 10
  • ЧМ-2018: Эдинсон Кавани (Уругвай) – 10
  • ЧМ-2014: Луис Суарес (Уругвай) – 11
По теме:
Отбор на ЧМ-2026. 18 сборных уже вышли на чемпионат мира
МАТВИЕНКО: «Реакция Реброва после матча была сдержанной»
Лионель Месси сборная Аргентины по футболу сборная Эквадора по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика Эннер Валенсия Марсело Бьелса Марсело Морено Эдинсон Кавани Луис Суарес
Дмитрий Банар
