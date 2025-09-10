Игровой день на турнире WTA 125 в Любляне отменен. Матч Соболевой перенесен

10 сентября на грунтовом турнире WTА 125 в Любляне (Словения) должны были пройти четыре матча 1/8 финала из восьми.

В среду была запланирована и игра украинской теннисистки Анастасии Соболевой против представительницы Бельгии Ханне Вандевинкель, которая посеяна под третьим номером.

Однако из-за плохой погоды (в Любляне идут дожди) организаторы соревнований приняли решение перенести все поединки со среды на четверг. Обновленное расписание на 11 число появится позже.

Помимо Соболевой, в Любляне также продолжает борьбу еще одна украинка – Александра Олейникова. Она во втором круге поборется против Теодоры Костович, матч состоится также 11 сентября.

Соболева на старте турнира одолела Кристину Новак, а Олейникова справилась с Тамарой Зиданшек. Украинские теннисистки находятся в разных частях сетки, поэтому потенциальное дерби возможно лишь только в финале.