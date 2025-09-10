Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Игровой день на турнире WTA 125 в Любляне отменен. Матч Соболевой перенесен
WTA
10 сентября 2025, 15:09 |
97
0

Игровой день на турнире WTA 125 в Любляне отменен. Матч Соболевой перенесен

Из-за плохой погоды организаторы приняли решение перенести встречи на четверг

10 сентября 2025, 15:09 |
97
0
Игровой день на турнире WTA 125 в Любляне отменен. Матч Соболевой перенесен
Instagram

10 сентября на грунтовом турнире WTА 125 в Любляне (Словения) должны были пройти четыре матча 1/8 финала из восьми.

В среду была запланирована и игра украинской теннисистки Анастасии Соболевой против представительницы Бельгии Ханне Вандевинкель, которая посеяна под третьим номером.

Однако из-за плохой погоды (в Любляне идут дожди) организаторы соревнований приняли решение перенести все поединки со среды на четверг. Обновленное расписание на 11 число появится позже.

Помимо Соболевой, в Любляне также продолжает борьбу еще одна украинка – Александра Олейникова. Она во втором круге поборется против Теодоры Костович, матч состоится также 11 сентября.

Соболева на старте турнира одолела Кристину Новак, а Олейникова справилась с Тамарой Зиданшек. Украинские теннисистки находятся в разных частях сетки, поэтому потенциальное дерби возможно лишь только в финале.

По теме:
Анастасия Соболева – Ханне Вандевинкель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Убедительный камбек: Олейникова в Любляне разгромила полуфиналистку РГ-2021
Александра Олейникова – Тамара Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE траснляция
перенос матчей погода (дождь, снег и другое) Анастасия Соболева Ханне Вандевинкель WTA Любляна
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хацкевич назвал нового тренера для сборной Украины. Есть и альтернатива
Футбол | 10 сентября 2025, 12:32 10
Хацкевич назвал нового тренера для сборной Украины. Есть и альтернатива
Хацкевич назвал нового тренера для сборной Украины. Есть и альтернатива

Бывший игрок «Динамо» верит в Юрия Вернидуба и Юрия Максимова

Впервые теннисистка 2010 года рождения выиграла матч в основе турнира WTA
Теннис | 09 сентября 2025, 16:53 0
Впервые теннисистка 2010 года рождения выиграла матч в основе турнира WTA
Впервые теннисистка 2010 года рождения выиграла матч в основе турнира WTA

15-летняя бразильянка Науани Витория Леме Да Силва одолела Каролину Алвеш в Сан-Паулу

Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Футбол | 10.09.2025, 08:44
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Футбол | 09.09.2025, 20:59
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
Футбол | 10.09.2025, 04:09
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
09.09.2025, 21:20 20
Футбол
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
08.09.2025, 10:33 1
Футбол
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
09.09.2025, 21:35 70
Футбол
Юлиан Бойко сенсационно обыграл экс-чемпиона мира на турнире в Уолсолле
Юлиан Бойко сенсационно обыграл экс-чемпиона мира на турнире в Уолсолле
09.09.2025, 14:49 4
Снукер
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
09.09.2025, 07:10 7
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
08.09.2025, 23:08
Бокс
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
08.09.2025, 17:05 102
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем