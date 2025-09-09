Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Модрич попал в список самых дорогих 40-летних футболистов в истории
Другие новости
09 сентября 2025, 20:04 | Обновлено 09 сентября 2025, 20:05
232
0

Модрич попал в список самых дорогих 40-летних футболистов в истории

В таком возрасте более ценным был только бывший одноклубник Луки

09 сентября 2025, 20:04 | Обновлено 09 сентября 2025, 20:05
232
0
Модрич попал в список самых дорогих 40-летних футболистов в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Известный портал Transfermarkt по случаю дня рождения хорватского полузащитника «Милана» Луки Модрича опубликовал рейтинг самых дорогих игроков в истории в возрасте 40 лет.

Сам Модрич оказался на второй позиции: хавбек сейчас оценивается в 4 млн евро. Выше него расположился только его бывший одноклубник по мадридскому «Реалу» – Криштиану Роналду, который в настоящее время выступает за «Аль-Наср» и стоит 12 млн евро.

В верхнюю пятерку списка также попали Златан Ибрагимович («Милан» 2021/22, 4 млн), Эдвин ван дер Сар («Манчестер Юнайтед» 2010/11, 4 млн) и Йенс Леманн («Арсенал» 2009/10, 3 млн).

По теме:
ФОТО. Роналду показал сыну свой первый дом, чтобы дать важный урок
Венгрия под угрозой. Роналду отличился в 4 последних матчах за сборную
Роналду показывает высокую результативность в последних матчах с Венгрией
Transfermarkt Лука Модрич Криштиану Роналду Златан Ибрагимович Эдвин ван дер Сар Йенс Леманн финансы статистика день рождения
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
Бокс | 09 сентября 2025, 08:26 2
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»

Легендарный боксер – о Теренсе Кроуфорде

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
Футбол | 09 сентября 2025, 17:40 70
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана

Поединок квалификации чемпионата мира 2026 состоится 9 сентября в Баку и начнется в 19:00

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
Футбол | 09.09.2025, 16:12
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ФОТО. Судаков забил Азербайджану. 4-й гол в сборной Украины
Футбол | 09.09.2025, 20:21
ФОТО. Судаков забил Азербайджану. 4-й гол в сборной Украины
ФОТО. Судаков забил Азербайджану. 4-й гол в сборной Украины
Азербайджан – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 09.09.2025, 20:27
Азербайджан – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Азербайджан – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
08.09.2025, 20:29 1
Бокс
Отбор ЧМ. Германия одержала первую победу, Словакия с трудом взяла 3 очка
Отбор ЧМ. Германия одержала первую победу, Словакия с трудом взяла 3 очка
07.09.2025, 23:43 3
Футбол
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
09.09.2025, 00:40 2
Футбол
Титулованный клуб АПЛ хочет спасти Моуриньо от позора, связанного с россией
Титулованный клуб АПЛ хочет спасти Моуриньо от позора, связанного с россией
08.09.2025, 03:45
Футбол
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
08.09.2025, 07:08 15
Футбол
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
08.09.2025, 08:24 2
Бокс
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финальный матч US Open
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финальный матч US Open
07.09.2025, 20:45 1
Теннис
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
08.09.2025, 17:05 102
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем