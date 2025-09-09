Модрич попал в список самых дорогих 40-летних футболистов в истории

Известный портал Transfermarkt по случаю дня рождения хорватского полузащитника «Милана» Луки Модрича опубликовал рейтинг самых дорогих игроков в истории в возрасте 40 лет.

Сам Модрич оказался на второй позиции: хавбек сейчас оценивается в 4 млн евро. Выше него расположился только его бывший одноклубник по мадридскому «Реалу» – Криштиану Роналду, который в настоящее время выступает за «Аль-Наср» и стоит 12 млн евро.

В верхнюю пятерку списка также попали Златан Ибрагимович («Милан» 2021/22, 4 млн), Эдвин ван дер Сар («Манчестер Юнайтед» 2010/11, 4 млн) и Йенс Леманн («Арсенал» 2009/10, 3 млн).