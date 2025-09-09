Четыре топ-теннисистки не сыграют в финальной части Кубка Билли Джин Кинг

Четыре известные теннисистки Мэдисон Киз (США, WTA 6), Чжэн Циньвень (Китай, WTA 9), Наоми Осака (Япония, WTA 14) и Эмма Радукану (Великобритания, WTA 34) не сыграют в финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2025.

Чемпионку Australian Open Киз в составе сборной США заменит Маккартни Кесслер (WTA 39). США в четвертьфинале поборются против Казахстана.

Чжэн продолжает восстанавливаться от травмы локтя. Вместо нее в команде Китая выступит Ван Сию (WTA 139). В четвертьфинале Китай встретится с Италией.

Полуфиналистка US Open 2025 Осака не поможет сборной Японии. Ее заменит Нао Хибино (WTA 202). Японки на старте плей-офф сыграют с Великобританией.

Радукану отказалась от участия в КБДК и решила в это время выступить на пятисотнике в Сеуле, где организаторы предоставили ей wild card. Вместе Эммы в сборную Великобритании была вызвана Франческа Джонс (WTA 85).