Четыре топ-теннисистки не сыграют в финальной части Кубка Билли Джин Кинг
Мэдисон Киз, Чжэн Циньвень, Наоми Осака и Эмма Радукану пропустят командный турнир
Четыре известные теннисистки Мэдисон Киз (США, WTA 6), Чжэн Циньвень (Китай, WTA 9), Наоми Осака (Япония, WTA 14) и Эмма Радукану (Великобритания, WTA 34) не сыграют в финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2025.
Чемпионку Australian Open Киз в составе сборной США заменит Маккартни Кесслер (WTA 39). США в четвертьфинале поборются против Казахстана.
Чжэн продолжает восстанавливаться от травмы локтя. Вместо нее в команде Китая выступит Ван Сию (WTA 139). В четвертьфинале Китай встретится с Италией.
Полуфиналистка US Open 2025 Осака не поможет сборной Японии. Ее заменит Нао Хибино (WTA 202). Японки на старте плей-офф сыграют с Великобританией.
Радукану отказалась от участия в КБДК и решила в это время выступить на пятисотнике в Сеуле, где организаторы предоставили ей wild card. Вместе Эммы в сборную Великобритании была вызвана Франческа Джонс (WTA 85).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный боксер – о Теренсе Кроуфорде
Поединок состоится 9 сентября в 19:00