Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Билли Джин Кинг
09 сентября 2025, 17:21 | Обновлено 09 сентября 2025, 17:26
Соперницы Украины в четвертьфинале КБДК произвели замену в составе команды

Лейре Ромеро Гормас заменила травмированную Нурию Паррисас-Диас в сборной Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Лейре Ромеро Гормас

Сборная Испании внесла изменение в состав команды на финальную часть командного турнира Кубка Билли Джин Кинг 2025, который пройдет с с 16 по 21 сентября в китайском городе Шэньчжэн.

Лейре Ромеро Гормас (WTA 125) заменила Нурию Паррисас-Диас (WTA 144), которая травмировалась на Открытом чемпионате США 2025. Лейре на прошлой неделе выступила на соревнованиях ITF W75 в Вене, где в первом раунде одолела Анастасию Соболеву, а затем уступила Катарине Завацкой.

Помимо Лейры, за Испанию на КБДК-2025 сыграют Паула Бадоса (WTA 20), Джессика Бузас Манейро (WTA 50), Кристина Букша (WTA 62) и Алена Большова (WTA 252).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Испания в четвертьфинал сыграет против сборной Украины, за которую заявлены Элина Свитолина (WTA 13), Марта Костюк (WTA 25), Юлия Стародубцева (WTA 75), Людмила и Надежда Киченок (в парном рейтинге – 33-е и 55-е места соответственно).

Матчевое противостояние Испании и Украины запланировано на 17 сентября. Победительницы в полуфинале сыграют либо против Италии, либо против Китая.

Ранее первая ракетка Испании Паула Бадоса восстановилась после разрыва подвздошно-поясничной мышцы и сообщила, что сыграет за сборную на КБДК.

Составы сборных Испании и Украины на КБДК-2025:

Испания:

  • Паула Бадоса
  • Джессика Бузас Манейро
  • Кристина Букша
  • Лейре Ромеро Гормас
  • Алена Большова

Украина:

  • Элина Свитолина
  • Марта Костюк
  • Юлия Стародубцева
  • Людмила Киченок
  • Надежда Киченок

Нурия Паррисас-Диас Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Украины по теннису женская сборная Испании по теннису Испания - Украина травма
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
