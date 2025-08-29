Стало известно, сыграет ли первая ракетка Испании против Украины на КБДК

16-я ракетка мира Паула Бадоса из Испании восстановилась после разрыва подвздошно-поясничной мышцы.

Сообщается, что Паула, которая является первой ракеткой своей страны, будет готова сыграть за сборную в финальной части Кубка Билли Джин Кинг. Испанки в четвертьфинале поборются против команды Украины.

«После нескольких недель бездействия я вернулась к тренировкам и подготовке к турнирам в Азии. Первая остановка: Шэньчжэнь. Я очень рада представлять свою страну. Вамос!»

Сборные Украины и Испании проведут четвертьфинальное матчевое противостояние 17 сентября. За сине-желтых заявлены Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Людмила и Надежда Киченок.

Финальная часть КБДК-2025 пройдет с 16 по 21 сентября в китайском городе Шэньчжэнь.