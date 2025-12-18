Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Kites (Костюк) – Eagles (Бадоса). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
18 декабря 2025, 13:45 |
529
0

Kites (Костюк) – Eagles (Бадоса). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию противостояния на выставочном турнире World Tennis League

18 декабря 2025, 13:45 |
529
0
Kites (Костюк) – Eagles (Бадоса). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 декабря началось матчевое противостояние команд Aussie Mavericks Kites («Коршуны») и AOS Eagles («Орлы») на выставочном турнире World Tennis League в Бенгалуру, Индия.

В составе «Коршунов» выступает украинка Марта Костюк. В первом поединке она уступила Пауле Бадосе. За «Орлов» играет муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис.

World Tennis League. 18 декабря

Aussie Mavericks Kites – AOS Eagles

  • Марта Костюк – Паула Бадоса – 1:6
  • Марта Костюк / Дхакшинешвар Суреши – Гаэль Монфис / Паула Бадоса – 3:6
  • Ник Кирьос / Дхакшинешвар Суреши – Сумит Нагал / Гаэль Монфис – 3:6
  • Дхакшинешвар Суреши – Сумит Нагал

В четверг очное противостояние также проведут команды VB Realty Hawks и Game Changers Falcons. За «Ястребов» играет Элина Свитолина.

📺 Видеотрансляция

Инфографика

По теме:
Костюк сумела взять всего один гейм против Бадосы на турнире в Бенгалуру
Монфис переиграл Медведева и принес Орлам победу над Соколами на WTL
Eagles (Монфис) – Falcons (Медведев). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк Паула Бадоса смотреть онлайн World Tennis League Гаэль Монфис Сумит Нагал Ник Кирьос
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Футбол | 17 декабря 2025, 23:55 9
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке

Украинский голкипер вывел команду на поле в статусе капитана

Динамо вело переговоры по двум вратарям. Сделали выбор
Футбол | 17 декабря 2025, 15:38 5
Динамо вело переговоры по двум вратарям. Сделали выбор
Динамо вело переговоры по двум вратарям. Сделали выбор

К основной команде на зимних сборах присоединится Вячеслав Суркис

Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 15-21.12
Теннис | 18.12.2025, 00:24
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 15-21.12
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 15-21.12
Шахтер покидает полузащитник, оказавшийся ненужным Турану
Футбол | 17.12.2025, 21:42
Шахтер покидает полузащитник, оказавшийся ненужным Турану
Шахтер покидает полузащитник, оказавшийся ненужным Турану
Игорь КОСТЮК: «Пусть хоть одна команда окажется в ситуации Динамо»
Футбол | 18.12.2025, 04:34
Игорь КОСТЮК: «Пусть хоть одна команда окажется в ситуации Динамо»
Игорь КОСТЮК: «Пусть хоть одна команда окажется в ситуации Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
17.12.2025, 21:57 51
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
17.12.2025, 09:26 108
Футбол
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
17.12.2025, 13:46 3
Теннис
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
18.12.2025, 06:23
Футбол
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.12.2025, 00:18
Бокс
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
17.12.2025, 10:06 7
Футбол
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
17.12.2025, 08:12 1
Футбол
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
17.12.2025, 10:56 1
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем