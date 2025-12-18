Kites (Костюк) – Eagles (Бадоса). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию противостояния на выставочном турнире World Tennis League
18 декабря началось матчевое противостояние команд Aussie Mavericks Kites («Коршуны») и AOS Eagles («Орлы») на выставочном турнире World Tennis League в Бенгалуру, Индия.
В составе «Коршунов» выступает украинка Марта Костюк. В первом поединке она уступила Пауле Бадосе. За «Орлов» играет муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис.
World Tennis League. 18 декабря
Aussie Mavericks Kites – AOS Eagles
- Марта Костюк – Паула Бадоса – 1:6
- Марта Костюк / Дхакшинешвар Суреши – Гаэль Монфис / Паула Бадоса – 3:6
- Ник Кирьос / Дхакшинешвар Суреши – Сумит Нагал / Гаэль Монфис – 3:6
- Дхакшинешвар Суреши – Сумит Нагал
В четверг очное противостояние также проведут команды VB Realty Hawks и Game Changers Falcons. За «Ястребов» играет Элина Свитолина.
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский голкипер вывел команду на поле в статусе капитана
К основной команде на зимних сборах присоединится Вячеслав Суркис