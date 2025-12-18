Kites (Костюк) – Eagles (Бадоса). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 декабря началось матчевое противостояние команд Aussie Mavericks Kites («Коршуны») и AOS Eagles («Орлы») на выставочном турнире World Tennis League в Бенгалуру, Индия.

В составе «Коршунов» выступает украинка Марта Костюк. В первом поединке она уступила Пауле Бадосе. За «Орлов» играет муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис.

World Tennis League. 18 декабря

Aussie Mavericks Kites – AOS Eagles

Марта Костюк – Паула Бадоса – 1:6

– 1:6 Марта Костюк / Дхакшинешвар Суреши – Гаэль Монфис / Паула Бадоса – 3:6

– 3:6 Ник Кирьос / Дхакшинешвар Суреши – Сумит Нагал / Гаэль Монфис – 3:6

– 3:6 Дхакшинешвар Суреши – Сумит Нагал

В четверг очное противостояние также проведут команды VB Realty Hawks и Game Changers Falcons. За «Ястребов» играет Элина Свитолина.

Инфографика