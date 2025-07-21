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Кубок Билли Джин Кинг
21 июля 2025, 18:01 | Обновлено 21 июля 2025, 18:19
926
0

Со Свитолиной, Костюк. Назван состав Украины на финал Кубка Билли Джин Кинг

Финальная часть командного турнира состоится с 16 по 21 сентября в Китае

21 июля 2025, 18:01 | Обновлено 21 июля 2025, 18:19
926
0
Со Свитолиной, Костюк. Назван состав Украины на финал Кубка Билли Джин Кинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Женская сборная Украины по теннису объявила предварительный состав на финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг 2025.

Состав Украины:

  • Элина Свитолина
  • Марта Костюк
  • Юлия Стародубцева
  • Людмила Киченок
  • Надежда Киченок

В четвертьфинале КБДК-2025 сине-желтые встретятся с командой Испании 17 сентября.

Капитаном женской сборной является Илья Марченко.

Финальная часть командного турнира пройдет с 16 по 21 сентября в китайском городе Шэньчжэнь. Украина впервые в истории выступит в финальной часте Кубка Билли Джин Кинг. В апреле украинки выиграли квалификационную группу Е у команд Польши и Швейцарии.

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женская сборная Украины по теннису Кубок Билли Джин Кинг Элина Свитолина Марта Костюк Людмила Киченок Надежда Киченок Юлия Стародубцева Илья Марченко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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