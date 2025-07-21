Со Свитолиной, Костюк. Назван состав Украины на финал Кубка Билли Джин Кинг

Женская сборная Украины по теннису объявила предварительный состав на финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг 2025.

Состав Украины:

Элина Свитолина

Марта Костюк

Юлия Стародубцева

Людмила Киченок

Надежда Киченок

В четвертьфинале КБДК-2025 сине-желтые встретятся с командой Испании 17 сентября.

Капитаном женской сборной является Илья Марченко.

Финальная часть командного турнира пройдет с 16 по 21 сентября в китайском городе Шэньчжэнь. Украина впервые в истории выступит в финальной часте Кубка Билли Джин Кинг. В апреле украинки выиграли квалификационную группу Е у команд Польши и Швейцарии.