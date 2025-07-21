Со Свитолиной, Костюк. Назван состав Украины на финал Кубка Билли Джин Кинг
Финальная часть командного турнира состоится с 16 по 21 сентября в Китае
Женская сборная Украины по теннису объявила предварительный состав на финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг 2025.
Состав Украины:
- Элина Свитолина
- Марта Костюк
- Юлия Стародубцева
- Людмила Киченок
- Надежда Киченок
В четвертьфинале КБДК-2025 сине-желтые встретятся с командой Испании 17 сентября.
Капитаном женской сборной является Илья Марченко.
Финальная часть командного турнира пройдет с 16 по 21 сентября в китайском городе Шэньчжэнь. Украина впервые в истории выступит в финальной часте Кубка Билли Джин Кинг. В апреле украинки выиграли квалификационную группу Е у команд Польши и Швейцарии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда квалифицировалась в турнир по итогам международного рейтинга
Британец отреагировал на победу над Дюбуа