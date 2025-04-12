Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Есть путевка! Украина впервые вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг
Кубок Билли Джин Кинг
12 апреля 2025, 20:35 | Обновлено 12 апреля 2025, 20:53
2427
1

Есть путевка! Украина впервые вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг

Украинки выиграли Квалификационную группу у сборных Польши и Швейцарии

12 апреля 2025, 20:35 | Обновлено 12 апреля 2025, 20:53
2427
1
Есть путевка! Украина впервые вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг
ФТУ. Элина Свитолина

Женская сборная Украины по теннису вышла в финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг 2025!

Украинки завоевали путевку благодаря тому, что выиграли Квалификационную группу Е у команд Польши и Швейцарии.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

11 апреля сине-желтые разгромили Польшу 3:0, а 12 числа сине-желтые добыли необходимую одну победу в противостоянии против швейцарок и гарантировали себе первое место.

Сборная Украины впервые в истории выступит в финале КБДК. В 2020 году Кубок Федерации был переименован и переформатирован в Кубок Билли Джин Кинг. Что касается всех выступления в неофициальном чемпионате мира по теннису, то в последний раз сине-желтые цеплялись за шанс стать лучшими 13 лет назад – в 2012 году.

Финальный этап КБДК состоится с 16 по 21 сентября в китайском городе Шеньчжэнь. Участие в финальном турнире примут шесть команд-победительниц Квалификации, действующий чемпион (Италия) и хозяин турнира (Китай).

Результаты украинок в квалификационной группе Е (КБДК-2025)

Украина – Польша – 3:0

  • Марта Костюк – Катажина Кава – 6:1, 6:3
  • Элина Свитолина – Майя Хвалиньска – 7:6 (7:4), 6:3
  • Людмила Киченок / Надежда Киченок – Мартина Кубка / Майя Хвалиньска – 7:6 (7:1), 7:6 (7:5)

Украина Швейцария – 1:1

  • Марта Костюк – Селин Наеф 4:6, 6:7 (1:7)
  • Элина Свитолина – Жиль Тайхман – 6:4, 6:2

По теме:
Забавно совпадение: Свитолина получила соперницу в Руане. Кто у Калининой?
Н. Киченок / Завацкая – Бандекки / Наеф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина – Швейцария – 1:1. Свитолина победила и вывела сборную в финал КБДК
женская сборная Украины по теннису женская сборная Польши по теннису женская сборная Швейцарии по теннису Украина - Польша Украина - Швейцария Кубок Билли Джин Кинг статистические расклады Элина Свитолина Марта Костюк Катарина Завацкая Илья Марченко Людмила Киченок Надежда Киченок
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона
Футбол | 12 апреля 2025, 01:00 4
Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона
Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона

Главным фаворитом на триумф теперь считается «Арсенал»

Легендарный тренер: «Этот парень победит Усика и Мухаммеда Али»
Бокс | 12 апреля 2025, 00:03 0
Легендарный тренер: «Этот парень победит Усика и Мухаммеда Али»
Легендарный тренер: «Этот парень победит Усика и Мухаммеда Али»

Тедди Атлас – об украинском боксере

Майк ТАЙСОН: «Он модель, а не боксер. Его не победить»
Бокс | 12.04.2025, 08:18
Майк ТАЙСОН: «Он модель, а не боксер. Его не победить»
Майк ТАЙСОН: «Он модель, а не боксер. Его не победить»
Эффект дежавю. Рух с Александрией расписали мировую
Футбол | 12.04.2025, 17:28
Эффект дежавю. Рух с Александрией расписали мировую
Эффект дежавю. Рух с Александрией расписали мировую
Колб в квалификации Руана не сумела выиграть 1-й матч на турнирах WTA 250
Теннис | 12.04.2025, 18:59
Колб в квалификации Руана не сумела выиграть 1-й матч на турнирах WTA 250
Колб в квалификации Руана не сумела выиграть 1-й матч на турнирах WTA 250
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Arctic
Браво дівчата! Дякуємо за ваші старання на Славу України! ❤️🇺🇦
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес назвал Анчелотти условие, при котором он останется в Реале
Перес назвал Анчелотти условие, при котором он останется в Реале
11.04.2025, 08:23 6
Футбол
Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо
Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо
10.04.2025, 20:06 19
Футбол
Роналду предложили контракт на два года. Португалец уже принял решение
Роналду предложили контракт на два года. Португалец уже принял решение
11.04.2025, 18:34 4
Футбол
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
11.04.2025, 05:45 8
Бокс
13 лет ожидания. Украина в Кубке Билли Джин Кинг: если не сейчас, то когда?
13 лет ожидания. Украина в Кубке Билли Джин Кинг: если не сейчас, то когда?
11.04.2025, 08:00 9
Теннис
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
12.04.2025, 00:22 2
Футбол
Фьюри вспомнил, о чем говорил с Усиком после боя
Фьюри вспомнил, о чем говорил с Усиком после боя
11.04.2025, 02:33 1
Бокс
Известному украинскому боксеру предложили бой за титул чемпиона мира
Известному украинскому боксеру предложили бой за титул чемпиона мира
11.04.2025, 21:33 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем