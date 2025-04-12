Есть путевка! Украина впервые вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг

Женская сборная Украины по теннису вышла в финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг 2025!

Украинки завоевали путевку благодаря тому, что выиграли Квалификационную группу Е у команд Польши и Швейцарии.

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11 апреля сине-желтые разгромили Польшу 3:0, а 12 числа сине-желтые добыли необходимую одну победу в противостоянии против швейцарок и гарантировали себе первое место.

Сборная Украины впервые в истории выступит в финале КБДК. В 2020 году Кубок Федерации был переименован и переформатирован в Кубок Билли Джин Кинг. Что касается всех выступления в неофициальном чемпионате мира по теннису, то в последний раз сине-желтые цеплялись за шанс стать лучшими 13 лет назад – в 2012 году.

Финальный этап КБДК состоится с 16 по 21 сентября в китайском городе Шеньчжэнь. Участие в финальном турнире примут шесть команд-победительниц Квалификации, действующий чемпион (Италия) и хозяин турнира (Китай).

Результаты украинок в квалификационной группе Е (КБДК-2025)

Украина – Польша – 3:0

Украина – Швейцария – 1:1