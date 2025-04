Украина – Польша – 3:0. Сестры Киченок на тай-брейках добыли третье очко

11 апреля сборная Украины сыграла против команды Польши в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2025.

Третьими на корт вышли тандемы Людмила Киченок / Надежда Киченок и Мартина Кубка / Майя Хвалиньска. Украинки одержали победу в двух сетах.

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Квалификация

Украина – Польша. Третий матч

Людмила Киченок / Надежда Киченок – Мартина Кубка / Майя Хвалиньска – 7:6 (7:1), 7:6 (7:5)

Это была первая встреча дуэтов.

Киченок принесли сине-желтым третье очко. Ранее победы одержали Элина Свитолина и Марта Костюк.

12 апреля Украина сыграет против сборной Швейцарии. Если сине-желтые одолеют швейцарок, то выйдут в финальную часть КБДК-2025.

Украина – Польша – 3:0

It's a clean sweep for Ukraine! 🇺🇦



Lyudmyla Kichenok and Nadiia Kichenok defeat Martyna Kubka and Maja Chwalinska 7-6(1), 7-6(5) to finalise a 3-0 victory in their tie with Poland!#BJKCup pic.twitter.com/CI7eVRos96