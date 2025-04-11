Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украина – Польша – 2:0. Свитолина отыграла пять сетболов и принесла победу!
Кубок Билли Джин Кинг
11 апреля 2025, 20:05 | Обновлено 11 апреля 2025, 20:39
4114
13

Украина – Польша – 2:0. Свитолина отыграла пять сетболов и принесла победу!

Неожиданно мощное сопротивление от Майи Хвалинской, но Элина справилась

11 апреля 2025, 20:05 | Обновлено 11 апреля 2025, 20:39
4114
13
Украина – Польша – 2:0. Свитолина отыграла пять сетболов и принесла победу!
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

11 апреля сборная Украины играет против команды Польши в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2025.

Вторыми на корт вышли Элина Свитолина (WTA 18) и Майя Хвалинская (WTA 121). Украинка одержала победу в двух сетах.

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Квалификация

Украина – Польша. Второй матч

Элина Свитолина – Майя Хвалинская – 7:6 (7:4), 6:3

В первой партии Майя оказала мощное сопротивление. Полька четыре раза вела с брейком, а в 12-м гейме подавала на сет и даже имела пять сетболов! Но Элина сумела перевести игру на тай-брейк, забрать его, а затем разобралась с соперницей во второй партии.

Первый сет завершился за 89 минут, а сам поединок – за 2 часа и 5 минут.

Свитолина принесла сине-желтым общую победу в противостоянии с Польшей. Первое очко для нашей команды заработала Марта Костюк после победы над Катажиной Кавой.

В пятницу также состоится парный матч, на который предварительно заявлены дуэты Людмила Киченок / Надежда Киченок и Мартина Кубка / Майя Хвалинская.

12 апреля украинки сыграют со Швейцарией, которая днем ранее уступила Польше 0:3. Уже завтра Украина может оформить выход в финальную часть КБДК.

Украина – Польша – 2:0

  • Марта Костюк – Катажина Кава – 2:0 (6:1, 6:3)
  • Элина Свитолина – Майя Хвалинская – 2:0 (7:6 (7:4), 6:3)

По теме:
Элина СВИТОЛИНА: «Это был нелегкий матч. Надо отдать должное сопернице»
Л. Киченок / Н. Киченок – Кубка / Хвалинская. Смотреть онлайн. LIVE
Марта КОСТЮК: «Я хочу извиниться за то, что победила польскую теннисистку»
Украина - Польша женская сборная Украины по теннису женская сборная Польши по теннису Кубок Билли Джин Кинг Элина Свитолина Майя Хвалинская
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(35)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. За кулисами: Свитолина, Костюк, Завацкая, Киченок – перед матчами
Теннис | 11 апреля 2025, 03:51 0
ВИДЕО. За кулисами: Свитолина, Костюк, Завацкая, Киченок – перед матчами
ВИДЕО. За кулисами: Свитолина, Костюк, Завацкая, Киченок – перед матчами

Влог с украинскими теннисистками в Радоме накануне противостояний КБДК

На Винисиуса нашлись претенденты в Европе. Готовятся 300 миллионов евро
Футбол | 11 апреля 2025, 12:19 4
На Винисиуса нашлись претенденты в Европе. Готовятся 300 миллионов евро
На Винисиуса нашлись претенденты в Европе. Готовятся 300 миллионов евро

Бразильский вингер привлекает внимание «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»

Клопп выдвинул Реалу ультиматум. Есть 3 требования, чтобы возглавить клуб
Футбол | 11.04.2025, 13:09
Клопп выдвинул Реалу ультиматум. Есть 3 требования, чтобы возглавить клуб
Клопп выдвинул Реалу ультиматум. Есть 3 требования, чтобы возглавить клуб
Кто для Свитолиной? Лидер сборной Польши не сыграет против Украины
Теннис | 11.04.2025, 15:31
Кто для Свитолиной? Лидер сборной Польши не сыграет против Украины
Кто для Свитолиной? Лидер сборной Польши не сыграет против Украины
Переговоры начаты. Итальянский гранд подпишет звезду сборной Украины
Футбол | 11.04.2025, 03:50
Переговоры начаты. Итальянский гранд подпишет звезду сборной Украины
Переговоры начаты. Итальянский гранд подпишет звезду сборной Украины
Комментарии 13
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
Молодець, дуже важко дався 1 сет,але знов проявила характер та перемагла!Тепер черга за сестрами Киченок,нам треба 3-0.
Ответить
+6
Vitason
Молодець Еліна , звичайно і Хвалінська дуже гарно грала!! Треба 3:0!!
Ответить
+5
roman75zpr
Элю с победой! Но и Майю немного аж жалко, боролась серьёзно в 1 сете, молодец такая девчонка  
Ответить
+5
Sashamar
Треба поважати суперниць. Хвалінська стрибнула вище голови за що їй, як кажуть, респект і уважуха.
Паралельно відбувається гра Словаччина - Данія. Данки без Таусон, тобто з огляду на імена зустріч начебто формальність. Авжеж! Шрамкова ніяк не може дотиснути якусь дівчину з сьомої сотні.
Ответить
+4
Falko
Вимучила Еліна. На досвіді. Майка шикарно крутить. Це вони на ґрунті грали, уявляю, який жах ці її підкрутки, підрізки, топспінчики могли наводити на якійсь галявині. Може, ще наводитимуть. І першу вона краще і небезпечніше подавала. Але друга поки простенька, її Еліна читала і фіксила на раз.
Тут на днях казали: Френх не буде, хто така та Хвалінська взагалі? А от хто. (А вона б узагалі не грала, якби Ліннет не знялась).
Ответить
+1
Серж
Наконец сильнейший состав и результат.
Ответить
0
chevars
Сестри програють полячкам. Ше раз, наполягаю, повинна грати Марта, а з ким, нехай вирішують самі сестри разом з капітаном  
Ответить
-1
umnuy2
Молодцы девчата!Это вам не степановы(футбол) ковтуны(атлетика) плотницкие(волейбол).Эти за Украину глаз на ж...у натянут любому!
Ответить
-2
🥇SHD
Вітання найкращим дівчатам від фанатів найкращого клуба! 👏 Віримо у 3-0 для вас, і 3-0 завтра для КК(над дк)
Ответить
-7
Показать Скрыть 2 ответа
wolfinukraine
Результати це добре, але гидко бачити і чути брехливого Стаховського, який вдає з себе солдата. Вже навіть Тополя і Козловський перестали, а цей людей за дурнів має і влаштовує шоу, робить фото в уніформі, а сам вештається по студіям і цілими днями коментує політику, спорт та інші речі, в яких не тямить нічого.
Ответить
-7
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Побили действующего обладателя. Турецкий клуб впервые выиграл еврокубок
Побили действующего обладателя. Турецкий клуб впервые выиграл еврокубок
10.04.2025, 10:25
Волейбол
Хаби Алонсо поставил Реалу ультиматум. Он возглавит клуб при одном условии
Хаби Алонсо поставил Реалу ультиматум. Он возглавит клуб при одном условии
10.04.2025, 08:18 3
Футбол
День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
11.04.2025, 06:23 3
Футбол
Чемпион мира: «Украинец – сильный боксер. Вы увидите зрелище на ринге»
Чемпион мира: «Украинец – сильный боксер. Вы увидите зрелище на ринге»
10.04.2025, 12:20
Бокс
Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ
Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ
10.04.2025, 02:23 5
Футбол
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реал в ЛЧ. Кто теперь лидер?
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реал в ЛЧ. Кто теперь лидер?
11.04.2025, 09:28 10
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Мне не нравится этот бой. Большая разница»
Майк ТАЙСОН: «Мне не нравится этот бой. Большая разница»
10.04.2025, 09:55 1
Бокс
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
11.04.2025, 05:45 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем