Украина – Польша – 2:0. Свитолина отыграла пять сетболов и принесла победу!

11 апреля сборная Украины играет против команды Польши в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2025.

Вторыми на корт вышли Элина Свитолина (WTA 18) и Майя Хвалинская (WTA 121). Украинка одержала победу в двух сетах.

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Квалификация

Украина – Польша. Второй матч

Элина Свитолина – Майя Хвалинская – 7:6 (7:4), 6:3

В первой партии Майя оказала мощное сопротивление. Полька четыре раза вела с брейком, а в 12-м гейме подавала на сет и даже имела пять сетболов! Но Элина сумела перевести игру на тай-брейк, забрать его, а затем разобралась с соперницей во второй партии.

Первый сет завершился за 89 минут, а сам поединок – за 2 часа и 5 минут.

Свитолина принесла сине-желтым общую победу в противостоянии с Польшей. Первое очко для нашей команды заработала Марта Костюк после победы над Катажиной Кавой.

В пятницу также состоится парный матч, на который предварительно заявлены дуэты Людмила Киченок / Надежда Киченок и Мартина Кубка / Майя Хвалинская.

12 апреля украинки сыграют со Швейцарией, которая днем ранее уступила Польше 0:3. Уже завтра Украина может оформить выход в финальную часть КБДК.

Украина – Польша – 2:0

A superb Svitolina performance 🇺🇦 💫



After a marathon first set, Elina Svitolina closed out the second set to defeat Maja Chwalinska 7-6 (4), 6-3 to secure the tie for Ukraine over Poland 🔥#BJKCup pic.twitter.com/u4R4Y1nXJQ