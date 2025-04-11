Украина – Польша – 2:0. Свитолина отыграла пять сетболов и принесла победу!
Неожиданно мощное сопротивление от Майи Хвалинской, но Элина справилась
11 апреля сборная Украины играет против команды Польши в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2025.
Вторыми на корт вышли Элина Свитолина (WTA 18) и Майя Хвалинская (WTA 121). Украинка одержала победу в двух сетах.
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Квалификация
Украина – Польша. Второй матч
Элина Свитолина – Майя Хвалинская – 7:6 (7:4), 6:3
В первой партии Майя оказала мощное сопротивление. Полька четыре раза вела с брейком, а в 12-м гейме подавала на сет и даже имела пять сетболов! Но Элина сумела перевести игру на тай-брейк, забрать его, а затем разобралась с соперницей во второй партии.
Первый сет завершился за 89 минут, а сам поединок – за 2 часа и 5 минут.
Свитолина принесла сине-желтым общую победу в противостоянии с Польшей. Первое очко для нашей команды заработала Марта Костюк после победы над Катажиной Кавой.
В пятницу также состоится парный матч, на который предварительно заявлены дуэты Людмила Киченок / Надежда Киченок и Мартина Кубка / Майя Хвалинская.
12 апреля украинки сыграют со Швейцарией, которая днем ранее уступила Польше 0:3. Уже завтра Украина может оформить выход в финальную часть КБДК.
Украина – Польша – 2:0
- Марта Костюк – Катажина Кава – 2:0 (6:1, 6:3)
- Элина Свитолина – Майя Хвалинская – 2:0 (7:6 (7:4), 6:3)
A superb Svitolina performance 🇺🇦 💫— Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 11, 2025
After a marathon first set, Elina Svitolina closed out the second set to defeat Maja Chwalinska 7-6 (4), 6-3 to secure the tie for Ukraine over Poland 🔥#BJKCup pic.twitter.com/u4R4Y1nXJQ
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