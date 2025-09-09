Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Александр ЕВТИХОВ: «Стараюсь создавать моменты для партнеров»
Украина. Вторая лига
09 сентября 2025, 17:04
Александр ЕВТИХОВ: «Стараюсь создавать моменты для партнеров»

Полузащитник «Нивы» Винница прокомментировал результат матча с клубом «Реал Фарма»

ФК Нива Винница. Александр Евтихов

В матче седьмого тура Второй лиги винницкая «Нива» со счетом 3:0 обыграла «Реал Фарму». Впечатлениями о матче поделился автор третьего гола Александр Евтихов.

– Александр, команде удалось победить в домашнем матче. Какими эмоциями ты был переполнен после финального свистка арбитра?

– Были положительные эмоции, потому что одержали победу. Хороший первый тайм. Но во втором сыграли довольно плохо, потому что упустили возможности для увеличения нашего преимущества. И само качество игры во втором тайме оставляет желать лучшего. Но очень позитивными эмоциями зарядились от наших болельщиков. Их поддержка была на уровне «космоса» и ощущалась на протяжении всего матча. Наконец удалось порадовать их домашней победой.

– Тебе удалось забить мяч сопернику и эффектно его отпраздновать. Рассчитывал перед матчем на то, что твоя фамилия будет в графе результативных игроков?

– Удалось забить после хорошего командного взаимодействия. Мне просто выпала возможность «украсить» это взаимодействие забитым голом. Мои задачи на поле более оборонительного характера. Стараюсь создавать моменты для своих партнеров, поэтому я больше рассчитываю на них.

– За последние два матча команда сумела «положить» в свой актив максимум очков. Удастся ли продолжить эту тенденцию и с следующим соперником, «Скалой 1911»?

– Нам будет противостоять сильный соперник. Тяжелой будет эта игра на выезде. Поэтому будем стараться. Думаю, что поединок должен быть интересным.

– После определенных событий «Нива» возобновит свои выступления в национальном Кубке. Как оценишь соперника («Горняк-Спорт»), который будет противостоять вам? Доволен ли ты жеребьевкой?

– Довольно неплохой жребий, тем более будем играть дома. Очень хочется пройти дальше в Кубке Украины. Но соперник приедет точно с таким же желанием.

Сергей Турчак
