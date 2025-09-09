Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Президент винницкой Нивы стал автором дубля в матче Второй лиги
Украина. Вторая лига
09 сентября 2025, 16:34 | Обновлено 09 сентября 2025, 16:35
Президент винницкой Нивы стал автором дубля в матче Второй лиги

Артур Загорулько забил два мяча в поединке с клубом «Реал Фарма»

ФК Нива Винница. Артур Загорулько

В матче седьмого тура Второй лиги винницкая «Нива» со счетом 3:0 обыграла «Реал Фарму». Играющий президент «Нивы» Артур Загорулько внес существенный вклад в победу, забив два мяча на 2-й и 9-й минутах.

«Я давно не забивал голов, поэтому сегодня особенно приятно было отличиться. Тем более, что мы играли против команды из Одессы, где я родился.

Что касается Владислава Погорелого, то он является усилением для клуба. Футболист пришел к нам из УПЛ, чтобы получить в Ниве игровую практику и двигаться дальше в выбранном им направлении.

О нашем прогрессе пока рано говорить. Ведь «Нива» в чемпионате выиграла пока только два матча. Впереди много работы. И именно она покажет, какой у нас прогресс. В частности, дальше у «Нивы» тяжелый выездной поединок против Скалы 1911 (Стрый).

У нас есть амбиции и продвинуться как можно дальше в Кубке Украины. Будем готовиться к поединку против второлигового клуба Горняк-Спорт», – сказал Артур Загорулько.

чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Нива Винница Реал Фарма Одесса Артур Загорулько
Сергей Турчак Источник: ФК Нива Вц
