Президент винницкой Нивы стал автором дубля в матче Второй лиги

В матче седьмого тура Второй лиги винницкая «Нива» со счетом 3:0 обыграла «Реал Фарму». Играющий президент «Нивы» Артур Загорулько внес существенный вклад в победу, забив два мяча на 2-й и 9-й минутах.

«Я давно не забивал голов, поэтому сегодня особенно приятно было отличиться. Тем более, что мы играли против команды из Одессы, где я родился.

Что касается Владислава Погорелого, то он является усилением для клуба. Футболист пришел к нам из УПЛ, чтобы получить в Ниве игровую практику и двигаться дальше в выбранном им направлении.

О нашем прогрессе пока рано говорить. Ведь «Нива» в чемпионате выиграла пока только два матча. Впереди много работы. И именно она покажет, какой у нас прогресс. В частности, дальше у «Нивы» тяжелый выездной поединок против Скалы 1911 (Стрый).

У нас есть амбиции и продвинуться как можно дальше в Кубке Украины. Будем готовиться к поединку против второлигового клуба Горняк-Спорт», – сказал Артур Загорулько.