Милевский назвал вратаря, которому Тибо Куртуа даже близко не ровня
Нападающий выделил Икера Касильяса
Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Артем Милевский выбрал лучшего вратаря между легендой «Реала» испанцем Икером Касильясом и стражем ворот «бланкос» бельгийцем Тибо Куртуа.
– Икер Касильяс или Тибо Курта?
– Икер Касильяс, конечно. Куртуа мне никогда не нравился, вообще не мое, а вот Икер – это легенда.
Ранее легендарный вратарь сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс выбрал лучшего вратаря в современном футболе, выделив бельгийского стража ворот Тибо Куртуа.
