Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
10 сентября 2025, 02:11
Милевский назвал вратаря, которому Тибо Куртуа даже близко не ровня

Нападающий выделил Икера Касильяса

Милевский назвал вратаря, которому Тибо Куртуа даже близко не ровня
Instagram. Артем Милевский

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Артем Милевский выбрал лучшего вратаря между легендой «Реала» испанцем Икером Касильясом и стражем ворот «бланкос» бельгийцем Тибо Куртуа.

– Икер Касильяс или Тибо Курта?

– Икер Касильяс, конечно. Куртуа мне никогда не нравился, вообще не мое, а вот Икер – это легенда.

Ранее легендарный вратарь сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс выбрал лучшего вратаря в современном футболе, выделив бельгийского стража ворот Тибо Куртуа.

Тибо Куртуа Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Икер Касильяс
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
