Полесье-2 – Атлет – 6:0. Дубли Раско и Йоки. Видео голов и обзор матча
Житомирская команда возглавила турнирную таблицу группы А Второй лиги
Во Второй лиге состоялись матчи седьмого тура. «Полесье-2» на своем поле разгромило киевский «Атлет».
«Полесье-2» вышло вперед на 24-й минуте. Счет в матче открыл Евгений Микитюк.
После перерыва хозяева запили еще пять мячей. Дубли на свой счет записали Михаил Раско и Джери Йока. Автором еще одного гола стал Александр Иванов.
«Полесье-2» стало лидером группы А Второй лиги. Следующий матч команда проведет с ФК «Ужгород».
Вторая лига. 7-й тур, 8 сентября
Полесье-2 – Атлет – 6:0
Голы: Микитюк, 24, Раско, 46, 76, Иванов, 54, Йока, 61, 75
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
