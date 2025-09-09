Полесье-2 – Атлет – 6:0. Дубли Раско и Йоки. Видео голов и обзор матча

Во Второй лиге состоялись матчи седьмого тура. «Полесье-2» на своем поле разгромило киевский «Атлет».

«Полесье-2» вышло вперед на 24-й минуте. Счет в матче открыл Евгений Микитюк.

После перерыва хозяева запили еще пять мячей. Дубли на свой счет записали Михаил Раско и Джери Йока. Автором еще одного гола стал Александр Иванов.

«Полесье-2» стало лидером группы А Второй лиги. Следующий матч команда проведет с ФК «Ужгород».

Вторая лига. 7-й тур, 8 сентября

Полесье-2 – Атлет – 6:0

Голы: Микитюк, 24, Раско, 46, 76, Иванов, 54, Йока, 61, 75

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча