Вторая лига
Полесье-2
08.09.2025 12:30 – FT 6 : 0
Атлет
Украина. Вторая лига
09 сентября 2025, 15:32
30
0

Полесье-2 – Атлет – 6:0. Дубли Раско и Йоки. Видео голов и обзор матча

Житомирская команда возглавила турнирную таблицу группы А Второй лиги

09 сентября 2025, 15:32
30
0
Полесье-2 – Атлет – 6:0. Дубли Раско и Йоки. Видео голов и обзор матча
ФК Полесье

Во Второй лиге состоялись матчи седьмого тура. «Полесье-2» на своем поле разгромило киевский «Атлет».

«Полесье-2» вышло вперед на 24-й минуте. Счет в матче открыл Евгений Микитюк.

После перерыва хозяева запили еще пять мячей. Дубли на свой счет записали Михаил Раско и Джери Йока. Автором еще одного гола стал Александр Иванов.

«Полесье-2» стало лидером группы А Второй лиги. Следующий матч команда проведет с ФК «Ужгород».

Вторая лига. 7-й тур, 8 сентября

Полесье-2 – Атлет – 6:0

Голы: Микитюк, 24, Раско, 46, 76, Иванов, 54, Йока, 61, 75

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Раско (Полесье-2).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Джерри Йока (Полесье-2).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Джерри Йока (Полесье-2).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Иванов (Полесье-2).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Раско (Полесье-2).
30’
Игрок команды Атлет получает красную карточку.
24’
ГОЛ ! Автогол забил Евгений Микитюк (Атлет).
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Полесье-2 Житомир Атлет Киев Евгений Микитюк Александр Иванов Джери Йока
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
