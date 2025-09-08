Украина. Вторая лига08 сентября 2025, 12:30 |
80
2
Вторая лига. 7-й тур, 8 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 сентября видеотрансляции матчей 7-го тура Второй лиги
08 сентября 2025, 12:30 |
80
2
8 сентября пройдут матчи 7-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 7-й тур, 8 сентября 2025
- 12:30. «Полесье-2» – «Атлет»
- 13:30. «Александрия-2» – «Черноморец-2»
- 14:30. «Диназ» – «Чайка»
12:30. «Полесье-2» – «Атлет»
13:30. «Александрия-2» – «Черноморец-2»
14:30. «Диназ» – «Чайка»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 сентября 2025, 07:08 12
Экс-тренер дал совет Ярмоленко
Бокс | 08 сентября 2025, 06:55 0
Американец о критиках его боя с Тайсоном
Футбол | 08.09.2025, 12:14
Футбол | 08.09.2025, 08:16
Бокс | 08.09.2025, 05:37
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
А дворовой футбол будет?😂
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
06.09.2025, 20:23 43
08.09.2025, 06:15 31
07.09.2025, 07:55 17
07.09.2025, 07:27 249
06.09.2025, 12:31 54
07.09.2025, 03:55 3
07.09.2025, 07:05 10