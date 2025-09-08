Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вторая лига. 7-й тур, 8 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига
Полесье-2
08.09.2025 12:30 - : -
Атлет
Украина. Вторая лига
08 сентября 2025, 12:30 |
Вторая лига. 7-й тур, 8 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 сентября видеотрансляции матчей 7-го тура Второй лиги

08 сентября 2025, 12:30 |
Вторая лига. 7-й тур, 8 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Диназ

8 сентября пройдут матчи 7-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 7-й тур, 8 сентября 2025

  • 12:30. «Полесье-2» – «Атлет»
  • 13:30. «Александрия-2» – «Черноморец-2»
  • 14:30. «Диназ» – «Чайка»

12:30. «Полесье-2» – «Атлет»

13:30. «Александрия-2» – «Черноморец-2»

14:30. «Диназ» – «Чайка»

Олег ШАНДРУК: «Есть определенные проблемы, которые нужно решить»
Обновил рекорд. Президент украинского клуба вышел на поле в возрасте 59 лет
Александр АНТОНЕНКО: «Сделаем акцент на том, что это чемпион Украины»
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
