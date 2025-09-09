Куликов-Белка – Ужгород – 4:1. Уверенная победа. Видео голов и обзор матча
В матче соседей по турнирной таблице сильнее оказался «Куликов-Белка»
Во Второй лиге состоялись матчи седьмого тура. «Куликов-Белка» на своем поле встретился с ФК «Ужгород».
Хозяева еще в первом тайме обеспечили себе преимущество в счете. Олег Панасюк забил на 23-й минуте, а Виталий Патуляк на 37-й минуте реализовал пенальти.
После перерыва футболисты ФК «Куликов-Белка» забили еще два гола. И лишь при счете 4:0 ФК «Ужгород» отыграл один мяч.
Вторая лига. 7-й тур, 7 сентября
Куликов-Белка – Ужгород – 4:1
Голы: Панасюк, 23, Патуляк, 37 (с пенальти), Шарабура, 50, Станкович, 65 – Эмере, 71
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок второго тура отборочной группы D состоится 9 сентября в 19:00 по Киеву
Полузащитник, несмотря на атаку на свой дом, готов играть