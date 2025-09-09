Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Вторая лига
Куликов-Белка
07.09.2025 16:15 – FT 4 : 1
Ужгород
Украина. Вторая лига
09 сентября 2025, 14:52 |
Куликов-Белка – Ужгород – 4:1. Уверенная победа. Видео голов и обзор матча

В матче соседей по турнирной таблице сильнее оказался «Куликов-Белка»

ФК Куликов-Белка

Во Второй лиге состоялись матчи седьмого тура. «Куликов-Белка» на своем поле встретился с ФК «Ужгород».

Хозяева еще в первом тайме обеспечили себе преимущество в счете. Олег Панасюк забил на 23-й минуте, а Виталий Патуляк на 37-й минуте реализовал пенальти.

После перерыва футболисты ФК «Куликов-Белка» забили еще два гола. И лишь при счете 4:0 ФК «Ужгород» отыграл один мяч.

Вторая лига. 7-й тур, 7 сентября

Куликов-Белка – Ужгород – 4:1

Голы: Панасюк, 23, Патуляк, 37 (с пенальти), Шарабура, 50, Станкович, 65 – Эмере, 71

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Эмере (Ужгород).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Станкович (Куликов-Белка).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Шарабура (Куликов-Белка).
37’
ГОЛ ! С пенальти забил Виталий Патуляк (Куликов-Белка).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Панасюк (Куликов-Белка).
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Куликов-Белка Ужгород
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
