Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вильхивцы – Скала 1911 – 0:5. Два удаления. Видео голов и обзор матча
Вторая лига
Вильхивцы
07.09.2025 15:00 – FT 0 : 5
Скала 1911
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
09 сентября 2025, 13:54 | Обновлено 09 сентября 2025, 14:30
78
0

Вильхивцы – Скала 1911 – 0:5. Два удаления. Видео голов и обзор матча

«Скала 1911» продолжает результативно играть на выезде

09 сентября 2025, 13:54 | Обновлено 09 сентября 2025, 14:30
78
0
Вильхивцы – Скала 1911 – 0:5. Два удаления. Видео голов и обзор матча
ФК Вильхивцы

Во Второй лиге состоялись матчи седьмого тура. ФК «Вильхивцы» на своем поле сыграл со «Скалой 1911».

На 22-й минуте матча хозяева остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Дмитрий Немчанинов.

Получив численное преимущество, «Скала 1911» еще до перерыва забила три мяча.

Во втором тайме в ворота команды хозяев влетело еще два мяча. Удаление Лукьянченко на 88-й минуте на результат матча уже не повлияло.

Вторая лига. 7-й тур, 7 сентября

Вильхивцы – Скала 1911 – 0:5

Голы: Жумига, 23, Лисовик, 26, Гаркавенко, 44, Мардеев, 56, Мациевский, 73

Удаления: Немчанинов, 22 – Лукьянченко, 88

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Мациевский (Скала 1911).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Вадим Мердеев (Скала 1911).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Гарькавенко (Скала 1911).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Лисовык (Скала 1911).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Жумига (Скала 1911).
21’
Игрок команды Вильхивцы получает красную карточку.
По теме:
Было ли пенальти? Риццоли прокомментировал эпизод в матче Динамо – Полесье
Руслан РОТАНЬ: «Это иллюзии. В составе Полесья много бывших игроков Днепра»
Нива Винница – Реал Фарма – 3:0. Дубль Загорулько. Видео голов и обзор
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Вильхивцы Скала 1911 Стрый
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Азербайджан – Украина. Букмекеры: коэффициент на победу сине-желтых просел
Мир азарта | 09 сентября 2025, 14:20 0
Азербайджан – Украина. Букмекеры: коэффициент на победу сине-желтых просел
Азербайджан – Украина. Букмекеры: коэффициент на победу сине-желтых просел

Поединок квалификации чемпионата мира 2026 состоится 9 сентября в Баку (начало в 19:00)

Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Бокс | 08 сентября 2025, 20:29 1
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?

Из-за системы оценивания Олег Чулячеев уступил представителю Косова раздельным решением судей

Убедительный камбек: Олейникова в Любляне разгромила полуфиналистку РГ-2021
Теннис | 09.09.2025, 13:20
Убедительный камбек: Олейникова в Любляне разгромила полуфиналистку РГ-2021
Убедительный камбек: Олейникова в Любляне разгромила полуфиналистку РГ-2021
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 09.09.2025, 14:17
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Футбол | 09.09.2025, 07:42
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирные таблицы квалификации ЧМ. По шесть мячей от Испании и Бельгии
Турнирные таблицы квалификации ЧМ. По шесть мячей от Испании и Бельгии
08.09.2025, 06:23 2
Футбол
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
08.09.2025, 00:32 23
Теннис
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
08.09.2025, 10:33 1
Футбол
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
08.09.2025, 07:08 15
Футбол
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
08.09.2025, 06:15 27
Футбол
Титулованный клуб АПЛ хочет спасти Моуриньо от позора, связанного с россией
Титулованный клуб АПЛ хочет спасти Моуриньо от позора, связанного с россией
08.09.2025, 03:45
Футбол
Рейтинг 25 лучших боксеров XXI века. Какое место у Усика, Ломы и Кличко?
Рейтинг 25 лучших боксеров XXI века. Какое место у Усика, Ломы и Кличко?
08.09.2025, 05:37 18
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
08.09.2025, 06:55 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем