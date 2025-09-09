Вильхивцы – Скала 1911 – 0:5. Два удаления. Видео голов и обзор матча

Во Второй лиге состоялись матчи седьмого тура. ФК «Вильхивцы» на своем поле сыграл со «Скалой 1911».

На 22-й минуте матча хозяева остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Дмитрий Немчанинов.

Получив численное преимущество, «Скала 1911» еще до перерыва забила три мяча.

Во втором тайме в ворота команды хозяев влетело еще два мяча. Удаление Лукьянченко на 88-й минуте на результат матча уже не повлияло.

Вторая лига. 7-й тур, 7 сентября

Вильхивцы – Скала 1911 – 0:5

Голы: Жумига, 23, Лисовик, 26, Гаркавенко, 44, Мардеев, 56, Мациевский, 73

Удаления: Немчанинов, 22 – Лукьянченко, 88

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча