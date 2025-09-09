Вильхивцы – Скала 1911 – 0:5. Два удаления. Видео голов и обзор матча
«Скала 1911» продолжает результативно играть на выезде
Во Второй лиге состоялись матчи седьмого тура. ФК «Вильхивцы» на своем поле сыграл со «Скалой 1911».
На 22-й минуте матча хозяева остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Дмитрий Немчанинов.
Получив численное преимущество, «Скала 1911» еще до перерыва забила три мяча.
Во втором тайме в ворота команды хозяев влетело еще два мяча. Удаление Лукьянченко на 88-й минуте на результат матча уже не повлияло.
Вторая лига. 7-й тур, 7 сентября
Вильхивцы – Скала 1911 – 0:5
Голы: Жумига, 23, Лисовик, 26, Гаркавенко, 44, Мардеев, 56, Мациевский, 73
Удаления: Немчанинов, 22 – Лукьянченко, 88
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
