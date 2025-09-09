Нива Винница – Реал Фарма – 3:0. Дубль Загорулько. Видео голов и обзор
Винницкая «Нива» выиграла второй матч подряд
Во Второй лиге прошли матчи седьмого тура. «Нива» Винница принимала одесский клуб «Реал Фарма».
«Нива» активно начала поединок и уже на 9-й минуте матча вела 2:0. Оба мяча забил Артур Загорулько.
Хозяева не остановились и забили третий гол. На этот раз отличился Александр Евтихов.
Получив солидное преимущество, хозяева сбавили обороты. Во втором тайме забитых мячей не было.
Вторая лига. 7-й тур, 7 сентября
Нива Винница – Реал Фарма – 3:0
Голы: Загорулько, 2, 9, Евтихов, 29
Удаление: Щербак (Реал Фарма), 64
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
