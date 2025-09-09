Локомотив – Пенуэл – 5:0. Разгром в Киеве. Видео голов и обзор матча

Во Второй лиге прошли матчи седьмого тура. Киевский «Локомотив» принимал «Пенуэл».

Хозяева вышли вперед уже на четвертой минуте. Счет в матче открыл Богдан Мордас.

Еще до перерыва Мочевинский увеличил преимущество киевского клуба. А во втором тайме игроки «Локомотива» отправили в ворота соперника еще три мяча.

Вторая лига. 7-й тур, 7 сентября

Локомотив – Пенуэл – 5:0

Голы: Мордас, 4, Мочевинский, 41, Лях, 76, Чернецкий, 82, Сахненко, 90+2

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча