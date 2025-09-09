Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Локомотив – Пенуэл – 5:0. Разгром в Киеве. Видео голов и обзор матча
Вторая лига
Локомотив Киев
07.09.2025 13:30 – FT 5 : 0
Пенуэл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
09 сентября 2025, 13:02 |
89
0

Локомотив – Пенуэл – 5:0. Разгром в Киеве. Видео голов и обзор матча

«Локомотив» не пропускает в двух матчах подряд

09 сентября 2025, 13:02 |
89
0
Локомотив – Пенуэл – 5:0. Разгром в Киеве. Видео голов и обзор матча
ФК Пенуэл

Во Второй лиге прошли матчи седьмого тура. Киевский «Локомотив» принимал «Пенуэл».

Хозяева вышли вперед уже на четвертой минуте. Счет в матче открыл Богдан Мордас.

Еще до перерыва Мочевинский увеличил преимущество киевского клуба. А во втором тайме игроки «Локомотива» отправили в ворота соперника еще три мяча.

Вторая лига. 7-й тур, 7 сентября

Локомотив – Пенуэл – 5:0

Голы: Мордас, 4, Мочевинский, 41, Лях, 76, Чернецкий, 82, Сахненко, 90+2

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Сахненко (Локомотив Киев).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Чернецкий (Локомотив Киев).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Тарас Лях (Локомотив Киев).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Мочевинский (Локомотив Киев).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Мордас (Локомотив Киев).
По теме:
Было ли пенальти? Риццоли прокомментировал эпизод в матче Динамо – Полесье
Руслан РОТАНЬ: «Это иллюзии. В составе Полесья много бывших игроков Днепра»
Вильхивцы – Скала 1911 – 0:5. Два удаления. Видео голов и обзор матча
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Локомотив Киев Пенуэл Кривой Рог
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 09 сентября 2025, 11:23 43
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Чтобы остаться в игре, нам обязательно нужно брать три очка

Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Бокс | 08 сентября 2025, 20:29 1
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?

Из-за системы оценивания Олег Чулячеев уступил представителю Косова раздельным решением судей

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
Футбол | 08.09.2025, 14:48
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
Азербайджан – Украина. Букмекеры: коэффициент на победу сине-желтых просел
Мир азарта | 09.09.2025, 14:20
Азербайджан – Украина. Букмекеры: коэффициент на победу сине-желтых просел
Азербайджан – Украина. Букмекеры: коэффициент на победу сине-желтых просел
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Футбол | 09.09.2025, 07:10
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
08.09.2025, 10:33 1
Футбол
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
07.09.2025, 15:20 9
Футбол
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
07.09.2025, 22:07
Волейбол
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
08.09.2025, 08:24 2
Бокс
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
08.09.2025, 07:08 15
Футбол
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
08.09.2025, 17:05 102
Футбол
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
08.09.2025, 06:15 27
Футбол
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
08.09.2025, 07:38 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем