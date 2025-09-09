Локомотив – Пенуэл – 5:0. Разгром в Киеве. Видео голов и обзор матча
«Локомотив» не пропускает в двух матчах подряд
Во Второй лиге прошли матчи седьмого тура. Киевский «Локомотив» принимал «Пенуэл».
Хозяева вышли вперед уже на четвертой минуте. Счет в матче открыл Богдан Мордас.
Еще до перерыва Мочевинский увеличил преимущество киевского клуба. А во втором тайме игроки «Локомотива» отправили в ворота соперника еще три мяча.
Вторая лига. 7-й тур, 7 сентября
Локомотив – Пенуэл – 5:0
Голы: Мордас, 4, Мочевинский, 41, Лях, 76, Чернецкий, 82, Сахненко, 90+2
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
