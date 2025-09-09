Вторая лига. Диназ и Чайка доиграли прерванный матч
Команды Второй лиги провели поединок 7-го тура
Во вторник, 9 сентября, прошла доигровка поединка седьмого тура «Диназ» - «Чайка». Гости одержали победу со счетом 1:0.
Поединок «Диназа» и «Чайки» прервали 8 сентября из-за воздушной тревоги. На момент остановки матча «Чайка» вела 1:0, а «Диназ» играл в меньшинстве.
Команды доиграли 9 сентября. Счет в матче не изменился.
Вторая лига. 7-й тур, 8-9 сентября
Диназ – Чайка – 0:1
Гол: Венгер, 54 (пенальти)
Удаление: Рудницкий («Диназ»), 71
Турнирные таблицы
Видеозапись матча 8 сентября
Видеозапись матча 9 сентября
