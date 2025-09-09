Вторая лига. Диназ и Чайка доиграли прерванный матч

Во вторник, 9 сентября, прошла доигровка поединка седьмого тура «Диназ» - «Чайка». Гости одержали победу со счетом 1:0.

Поединок «Диназа» и «Чайки» прервали 8 сентября из-за воздушной тревоги. На момент остановки матча «Чайка» вела 1:0, а «Диназ» играл в меньшинстве.

Команды доиграли 9 сентября. Счет в матче не изменился.

Вторая лига. 7-й тур, 8-9 сентября

Диназ – Чайка – 0:1

Гол: Венгер, 54 (пенальти)

Удаление: Рудницкий («Диназ»), 71

