Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вторая лига. Диназ и Чайка доиграли прерванный матч
Украина. Вторая лига
09 сентября 2025, 12:26 | Обновлено 09 сентября 2025, 12:56
85
0

Вторая лига. Диназ и Чайка доиграли прерванный матч

Команды Второй лиги провели поединок 7-го тура

Вторая лига. Диназ и Чайка доиграли прерванный матч
ФК Чайка

Во вторник, 9 сентября, прошла доигровка поединка седьмого тура «Диназ» - «Чайка». Гости одержали победу со счетом 1:0.

Поединок «Диназа» и «Чайки» прервали 8 сентября из-за воздушной тревоги. На момент остановки матча «Чайка» вела 1:0, а «Диназ» играл в меньшинстве.

Команды доиграли 9 сентября. Счет в матче не изменился.

Вторая лига. 7-й тур, 8-9 сентября

Диназ – Чайка – 0:1

Гол: Венгер, 54 (пенальти)

Удаление: Рудницкий («Диназ»), 71

Турнирные таблицы

Видеозапись матча 8 сентября

Видеозапись матча 9 сентября

По теме:
Третье поражение. Украина U-19 уступила Испании U-19 на турнире в Мурсии
Локомотив – Пенуэл – 5:0. Разгром в Киеве. Видео голов и обзор матча
Левый Берег-2 – Горняк-Спорт – 3:0. Третье поражение подряд. Видео голов
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Диназ Вышгород Чайка Петропавловская Борщаговка перенос матчей воздушная тревога
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
