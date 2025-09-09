Диназ – Чайка. Доигрывание прерванного матча. Смотреть онлайн LIVE

9 сентября проходит доигрывание матча 7-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию доигрывания прерванного поединка.

Матч Диназ – Чайка 8 сентября был прерван при счете 0:1 на 75-й минуте из-за воздушной тревоги.

Гол для гостей на 54-й минуте забил Глеб Венгер с пенальти.

Вторая лига. 6-й тур, 9 сентября 2025

11:00. Диназ Вышгород – Чайка П.Борщаговка – 0:1 (доигрывание с 75-й мин)

Доигрывание матча (9 сентября 11:00)

Первая часть матча (8 сентября в 14:30)

Турнирная таблица