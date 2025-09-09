Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Диназ – Чайка. Доигрывание прерванного матча. Смотреть онлайн LIVE
Вторая лига
Диназ
08.09.2025 14:30 – Матч прерван, 90’+ 0 : 1
Чайка
Матч 4 сентября 14:30 был прерван на 75-й минуте при счете 0:1, доигрывание – 8 сентября 14:30
Украина. Вторая лига
09 сентября 2025, 10:59 | Обновлено 09 сентября 2025, 11:30
Диназ – Чайка. Доигрывание прерванного матча. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 9 сентября в 11:00 доигрывание поединка 7-го тура Второй лиги

Диназ – Чайка. Доигрывание прерванного матча. Смотреть онлайн LIVE
ПФЛ

9 сентября проходит доигрывание матча 7-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию доигрывания прерванного поединка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч Диназ – Чайка 8 сентября был прерван при счете 0:1 на 75-й минуте из-за воздушной тревоги.

Гол для гостей на 54-й минуте забил Глеб Венгер с пенальти.

Вторая лига. 6-й тур, 9 сентября 2025

  • 11:00. Диназ Вышгород – Чайка П.Борщаговка – 0:1 (доигрывание с 75-й мин)

Доигрывание матча (9 сентября 11:00)

Первая часть матча (8 сентября в 14:30)

Турнирная таблица

События матча

71’
Illia Rudnytskyi (Диназ) получает красную карточку.
54’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Чайка.
