Диназ – Чайка – 0:1. Пенальти и воздушная тревога. Видео гола и обзор
Командам пришлось доигрывать матч на следующий день
Во Второй лиге состоялись матчи седьмого тура. «Диназ» на своем поле сыграл с «Чайкой».
Гости открыли счет в начале второго тайма. На 54-й минуте Глеб Венгер реализовал пенальти.
На 71-й минуте «Диназ» остался в меньшинстве. Красную карточку заработал Илья Рудницкий.
Затем матч пришлось остановить из-за воздушной тревоги. Она продолжалась длительное время, и матч решили доиграть на следующий день. Во время доигровки счет не изменился.
Вторая лига. 7-й тур, 8-9 сентября
Диназ – Чайка – 0:1
Гол: Венгер, 54 (пенальти)
Удаление: Рудницкий (Диназ), 71
Видео гола и обзор матча
Видеозапись матча 8 сентября
Видеозапись матча 9 сентября
Комментарии после матча
События матча
