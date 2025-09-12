Диназ – Чайка – 0:1. Пенальти и воздушная тревога. Видео гола и обзор

Во Второй лиге состоялись матчи седьмого тура. «Диназ» на своем поле сыграл с «Чайкой».

Гости открыли счет в начале второго тайма. На 54-й минуте Глеб Венгер реализовал пенальти.

На 71-й минуте «Диназ» остался в меньшинстве. Красную карточку заработал Илья Рудницкий.

Затем матч пришлось остановить из-за воздушной тревоги. Она продолжалась длительное время, и матч решили доиграть на следующий день. Во время доигровки счет не изменился.

Вторая лига. 7-й тур, 8-9 сентября

Диназ – Чайка – 0:1

Гол: Венгер, 54 (пенальти)

Удаление: Рудницкий (Диназ), 71

