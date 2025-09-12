Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Диназ – Чайка – 0:1. Пенальти и воздушная тревога. Видео гола и обзор
09.09.2025 11:00 – FT 0 : 1
Матч 4 сентября 14:30 был прерван на 75-й минуте при счете 0:1, доигрывание – 9 сентября 11:00
Украина. Вторая лига
Диназ – Чайка – 0:1. Пенальти и воздушная тревога. Видео гола и обзор

Командам пришлось доигрывать матч на следующий день

Диназ – Чайка – 0:1. Пенальти и воздушная тревога. Видео гола и обзор
ФК Чайка

Во Второй лиге состоялись матчи седьмого тура. «Диназ» на своем поле сыграл с «Чайкой».

Гости открыли счет в начале второго тайма. На 54-й минуте Глеб Венгер реализовал пенальти.

На 71-й минуте «Диназ» остался в меньшинстве. Красную карточку заработал Илья Рудницкий.

Затем матч пришлось остановить из-за воздушной тревоги. Она продолжалась длительное время, и матч решили доиграть на следующий день. Во время доигровки счет не изменился.

Вторая лига. 7-й тур, 8-9 сентября

Диназ – Чайка – 0:1

Гол: Венгер, 54 (пенальти)

Удаление: Рудницкий (Диназ), 71

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча 8 сентября

Видеозапись матча 9 сентября

Комментарии после матча

События матча

71’
Illia Rudnytskyi (Диназ) получает красную карточку.
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Глеб Венгер (Чайка).
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Чайка Петропавловская Борщаговка Диназ Вышгород
