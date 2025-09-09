Украина. Вторая лига09 сентября 2025, 11:58 |
31
0
Левый Берег-2 – Горняк-Спорт – 3:0. Третье поражение подряд. Видео голов
«Горняк-Спорт» продолжил серию поражений
09 сентября 2025, 11:58 |
31
0
Во Второй лиге прошли матчи седьмого тура. «Левый Берег-2» принимал «Горняк-Спорт».
Хозяева открыли счет в конце первого тайма. Гол на свой счет записал легионер «Левого Берега-2» Венделл.
Киевский клуб забил Еще два мяча. Отличились Михаил Мищенко и Богдан Пасичный.
Вторая лига. 7-й тур, 7 сентября
Левый Берег-2 – Горняк-Спорт – 3:0
Голы: Венделл, 45, Мищенко, 81, Пасичный, 86
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 сентября 2025, 11:17 25
Поединок состоится 9 сентября в Баку и начнется ориентировочно в 19:00 по Киеву
Футбол | 08 сентября 2025, 22:00 1
Эрик Рамирес продолжит свою карьеру в Чехии
Футбол | 09.09.2025, 12:21
Футбол | 09.09.2025, 08:16
Бокс | 08.09.2025, 20:29
Комментарии 0
Популярные новости
08.09.2025, 06:23 2
08.09.2025, 10:39
08.09.2025, 07:08 15
08.09.2025, 05:37 18
08.09.2025, 10:33 1
08.09.2025, 17:05 126
07.09.2025, 15:20 9
08.09.2025, 08:24 2