Левый Берег-2 – Горняк-Спорт – 3:0. Третье поражение подряд. Видео голов

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Вторая лига
09 сентября 2025, 11:58 |
31
0

«Горняк-Спорт» продолжил серию поражений

ФК Левый Берег

Во Второй лиге прошли матчи седьмого тура. «Левый Берег-2» принимал «Горняк-Спорт».

Хозяева открыли счет в конце первого тайма. Гол на свой счет записал легионер «Левого Берега-2» Венделл.

Киевский клуб забил Еще два мяча. Отличились Михаил Мищенко и Богдан Пасичный.

Вторая лига. 7-й тур, 7 сентября

Левый Берег-2 – Горняк-Спорт – 3:0

Голы: Венделл, 45, Мищенко, 81, Пасичный, 86

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Левый Берег-2 Киев Горняк-Спорт
