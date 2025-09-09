Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 08:54
Бывший нападающий Шахтера назвал фаворита матча Азербайджан – Украина

Андрей Воробей верит в минимальную победу «сине-желтых»

Бывший нападающий Шахтера назвал фаворита матча Азербайджан – Украина
Бывший нападающий сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей дал прогноз на следующий матч национальной команды против сборной Азербайджана в отборе к чемпионату мира 2026 года.

– Каким будет ваш прогноз на матч Азербайджан – Украина?

– Если тренерский штаб сделает правильные корректировки состава и футболисты не подведут, то мы должны победить. Счет? 1:2 или 2:3.

– Получается, что по вашему прогнозу украинским болельщикам придется сидеть на иголках…

– А без этого никак. Сборная приучила нас к тому, что болельщики постоянно нервничают. У нас не получается так, чтобы в дебюте сыграть уверенно, а потом наслаждаться футболом.

ВОРОБЕЙ: «Ожидаю больше от сборной Украины, но почему‑то не получается»
Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана
Экс‑игрок Азербайджана оценил шансы в предстоящем матче с Украиной
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Dmytro Koval
Окрім віри вже ні на що не можемо розраховувати, замість тренувань усією збірною почнуть у церкву ходити, молитися хоча б за нічию, Шеві та Реброву - респект!
