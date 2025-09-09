Бывший нападающий сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей дал прогноз на следующий матч национальной команды против сборной Азербайджана в отборе к чемпионату мира 2026 года.
Чемпионат мира09 сентября 2025, 08:54 |
Бывший нападающий Шахтера назвал фаворита матча Азербайджан – Украина
Андрей Воробей верит в минимальную победу «сине-желтых»
09 сентября 2025, 08:54 |
– Каким будет ваш прогноз на матч Азербайджан – Украина?
– Если тренерский штаб сделает правильные корректировки состава и футболисты не подведут, то мы должны победить. Счет? 1:2 или 2:3.
– Получается, что по вашему прогнозу украинским болельщикам придется сидеть на иголках…
– А без этого никак. Сборная приучила нас к тому, что болельщики постоянно нервничают. У нас не получается так, чтобы в дебюте сыграть уверенно, а потом наслаждаться футболом.
Бокс | 08.09.2025, 11:00
Окрім віри вже ні на що не можемо розраховувати, замість тренувань усією збірною почнуть у церкву ходити, молитися хоча б за нічию, Шеві та Реброву - респект!
