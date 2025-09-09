Бывший нападающий Шахтера назвал фаворита матча Азербайджан – Украина

Бывший нападающий сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей дал прогноз на следующий матч национальной команды против сборной Азербайджана в отборе к чемпионату мира 2026 года.

– Каким будет ваш прогноз на матч Азербайджан – Украина?

– Если тренерский штаб сделает правильные корректировки состава и футболисты не подведут, то мы должны победить. Счет? 1:2 или 2:3.

– Получается, что по вашему прогнозу украинским болельщикам придется сидеть на иголках…

– А без этого никак. Сборная приучила нас к тому, что болельщики постоянно нервничают. У нас не получается так, чтобы в дебюте сыграть уверенно, а потом наслаждаться футболом.