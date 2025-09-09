«Без нервов никак». Воробей – о предстоящем поединке сборной Украины

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
Экс-нападающий «сине-желтых» считает, что в матче против команды Азербайджана будет очень сложно

УАФ. Сборная Украины

Сегодня, 9 сентября, сборная Украины проведет свой второй матч в отборочном турнире ЧМ-2026. Соперником «сине-желтых» будет команда Азербайджана. Напомним, что эти соревнования подопечные Сергея Реброва начали с поражения от сборной Франции – 0:2.

Каким будет поединок в Баку и насколько много шансов у нашей национальной команды на положительный для себя результат в этом противостоянии эксклюзивно сайту Sport.ua рассказал бывший нападающий сборной Украины Андрей Воробей, у которого за плечами 68 матчей в сине-желтой футболке.

– Андрей, сегодня сборную Украины ждет важный поединок против команды Азербайджана. Каковы ваши ожидания?
– Какие могут быть ожидания после поражения в прошлом туре. Нужно брать очки. Все ждут только победы, даже в ущерб игре.

– «Сине-желтые» вдобавок ко всему потеряли еще и Виктора Цыганкова. Это будет проблемой для команды?
– Не думаю. Все понимали, что у Виктора, несмотря на микротравму, полученную в клубе, были небольшие проблемы и в игровом плане, как, в принципе, и у самой «Жироны», которая замыкает турнирную таблицу Ла Лиги. В предстоящей игре на атакующем потенциале сборной Украины это не скажется. У Сергея Реброва есть, кем заменить Цыганкова. Это тот же Александр Зубков, Алексей Гуцуляк, Назар Волошин.

– Какую оценку вы дадите Зубкову в матче с Францией?
– Сложно давать оценку по такой игре, когда действия в атаке не получаются у всей команды. Александр не испортил впечатления, но и не выделялся какими-то креативными действиями.

– Нельзя не вспомнить поединок против французов. Счет по игре?
– Считаю, что все по делу. Да, у нас были кое-какие моменты, но этого недостаточно, чтобы претендовать на положительный результат. В первом тайме мы сильно низко садились, соперника встречали низким блоком. А когда во втором тайме начали действовать чуть наглее, хоть что-то начало получаться в атаке. Почему это нельзя было делать сразу, вопрос. Наверное, побаивались скоростных Майкл Олисе, Бредли Баркола и Килиана Мбаппе. Но, в общем, французы были агрессивнее, быстрее, техничнее, что и вылилось в итоговые – 2:0.

– Такая сборная Украины сможет обыграть Азербайджан?
– Нет. Нужно с первых минут брать игру под свой контроль. Но это не значит контролировать мяч на своей половине поля, а действовать агрессивно на чужой половине поля. Сейчас все научились играть в футбол, поэтому нужно прессинговать. А если кто-то скажет, что не хватит силенок, этого не должно быть. Команда подготовлена хорошо. Если же выбрать выжидательную тактику, то ничего хорошего не получится.

– А может и азербайджанцы на правах хозяев будут действовать агрессивно.
– Возможно. На стороне соперника будут трибуны, к тому же и к погодным условиям в Баку больше приспособлены хозяева. Тем более, что азербайджанцы захотят реабилитироваться за унизительное поражение (0:5) от Исландии. Это нужно перебороть и доказать, что Украина сильнее своего оппонента.

– Вы допускаете, что «сине-желтые» могут оступиться?
– Судя по многим результатам за последнее время, да. Впрочем, я верю, что до этого в Баку не дойдет.

– При Сергее Реброве сборная Украины прогрессирует?
– Провокационный вопрос (улыбается). Скажу так: я, наверное, как и многие украинцы, ожидаю большего от этой команды, учитывая, в каких клубах выступают многие наши футболисты, но пока, почему-то этого не происходит.

– Больших ли изменений стоит ждать в стартовом составе сборной Украины?
– Трудно сказать. Здесь нужно понимать, кто в каком состоянии находится. Но мне почему-то кажется, что некоторые рокировки состояться. Особенно это касается атакующей линии.

– Каким будет ваш прогноз на матч Азербайджан – Украина?
– Если тренерский штаб сделает правильные корректировки состава и футболисты не подведут, то мы должны победить. Счет? 1:2 или 2:3.

– Получается, что по вашему прогнозу украинским болельщикам придется сидеть на иголках…
– А без этого никак. Сборная приучила нас к тому, что болельщики постоянно нервничают. У нас не получается так, чтобы в дебюте сыграть уверенно, а потом наслаждаться футболом.

– Сборная Украины остается фаворитом в борьбе за второе место?
– Давайте не спешить. Я понимаю, что в этом турнире предстоит сыграть всего по шесть поединков, но пока команды провели только по одному матчу. Поэтому предварительные выводы можно будет делать на экваторе соревнований. Хочется верить, что где-то и Франция оступиться…

Андрей Воробей сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу Сергей Ребров Виктор Цыганков Александр Зубков Назар Волошин (Динамо) Алексей Гуцуляк Жирона Ла Лига Майкл Олисе Брэдли Баркола Килиан Мбаппе
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
