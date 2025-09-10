Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»

Бывший игрок «Динамо» – о неудачных матчах в отборе на ЧМ-2026

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
УАФ. Виктор Леоненко

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал неудачные матчи сборной Украины

«Знаете, почему мы все время проигрываем? Потому что все бегут, стараются и «умирают», одни мы ходим пешком по полю. Та же Исландия загнала Азербайджан, потому что все неслись, как лошади. А у нас, не устаю повторять, скоро уже язык сотру, сами себя звездами назначили, но никто не хочет бегать, отбирать, думают, что соперник сам мяч отдаст, да еще и в ворота попасть не могут», – сказал Леоненко.

Сине-желтые стартовали в отборе на ЧМ-2026 с поражения от Франции (0:2) и ничьей с Азербайджаном (1:1).

Ранее бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, почему вызов в сборную Украины на матчи против Франции и Азербайджана не получил Андрей Ярмоленко.

Виктор Леоненко сборная Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
