Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал неудачные матчи сборной Украины

«Знаете, почему мы все время проигрываем? Потому что все бегут, стараются и «умирают», одни мы ходим пешком по полю. Та же Исландия загнала Азербайджан, потому что все неслись, как лошади. А у нас, не устаю повторять, скоро уже язык сотру, сами себя звездами назначили, но никто не хочет бегать, отбирать, думают, что соперник сам мяч отдаст, да еще и в ворота попасть не могут», – сказал Леоненко.

Сине-желтые стартовали в отборе на ЧМ-2026 с поражения от Франции (0:2) и ничьей с Азербайджаном (1:1).

