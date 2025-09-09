Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Сборная УКРАИНЫ
09 сентября 2025, 23:03 |
1737
1

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»

Бывший игрок «Динамо» – об Андрее Ярмоленко

09 сентября 2025, 23:03 |
1737
1
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
ФК Динамо. Виктор Леоненко

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, почему Андрей Ярмоленко не получил вызов в сборную Украины на матчи против Франции и Азербайджана.

«Есть Зубков, Гуцуляк и Назаренко. Ребров не вызвал Ярмоленко, потому что уже уступает место молодым. Но Ярмоленко и сам должен отказываться от вызова в сборную, ему не мало лет. Андрею даже в «Динамо» сложно отыграть полный матч», – сказал Леоненко.

Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.

Динамо Киев Виктор Леоненко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига сборная Украины по футболу Андрей Ярмоленко
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
Viktor Shuper
пенсіонер Ярмола і в свій вік досі кращий на своїй позиції! так що Леон хай закриє піддувало. в матчі проти Азербайджану Ярмола точно не був би зайвий
Ответить
+1
