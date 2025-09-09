Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Бывший игрок «Динамо» – об Андрее Ярмоленко
Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, почему Андрей Ярмоленко не получил вызов в сборную Украины на матчи против Франции и Азербайджана.
«Есть Зубков, Гуцуляк и Назаренко. Ребров не вызвал Ярмоленко, потому что уже уступает место молодым. Но Ярмоленко и сам должен отказываться от вызова в сборную, ему не мало лет. Андрею даже в «Динамо» сложно отыграть полный матч», – сказал Леоненко.
Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.
