ФОТО. Футболистка украинского клуба разделась и показала все

Футболистка «Металлиста 1925» Вероника Кожухарь взорвала Instagram откровенными фото.

26-летняя футболистка предстала в черно-белой фотосессии: короткий топ, смелая поза и игра света создали эффект провокации.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ее образ сочетает женственность и сексуальность, а подпись «примерно так я провела прошлый…» добавила интриги.

Кожухарь снова доказала: вне поля она умеет быть соблазнительной.