ФОТО. Футболистка украинского клуба разделась и показала все
Вероника Кожухарь продолжает впечатлять за пределами футбольного поля
Футболистка «Металлиста 1925» Вероника Кожухарь взорвала Instagram откровенными фото.
26-летняя футболистка предстала в черно-белой фотосессии: короткий топ, смелая поза и игра света создали эффект провокации.
Ее образ сочетает женственность и сексуальность, а подпись «примерно так я провела прошлый…» добавила интриги.
Кожухарь снова доказала: вне поля она умеет быть соблазнительной.
