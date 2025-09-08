Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Футболистка украинского клуба разделась и показала все
08 сентября 2025, 23:19
ФОТО. Футболистка украинского клуба разделась и показала все

Вероника Кожухарь продолжает впечатлять за пределами футбольного поля

Футболистка «Металлиста 1925» Вероника Кожухарь взорвала Instagram откровенными фото.

26-летняя футболистка предстала в черно-белой фотосессии: короткий топ, смелая поза и игра света создали эффект провокации.

Ее образ сочетает женственность и сексуальность, а подпись «примерно так я провела прошлый…» добавила интриги.

Кожухарь снова доказала: вне поля она умеет быть соблазнительной.

Максим Лапченко
