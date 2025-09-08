Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. 24-летняя украинка впервые сыграла в финале ITF, стартовав с квалификациии
ITF
08 сентября 2025, 19:35 |
360
1

24-летняя украинка впервые сыграла в финале ITF, стартовав с квалификациии

Катерина Дятлова уступила Вендуле Вальдманновой в финале турнира ITF W15 в Ираклионе

08 сентября 2025, 19:35 |
360
1
24-летняя украинка впервые сыграла в финале ITF, стартовав с квалификациии
Instagram. Катерина Дятлова

24-летняя украинская теннисистка Катерина Дятлова сыграла в финале хардового турнира ITF W15 в Ираклионе, Греция.

В решающем поединке украинка в двух сетах уступила юной чешке Вендуле Вальдманновой (WTA 490).

ITF W15 Ираклион. Хард. Финал

Вендула Вальдманнова (Чехия) [1] – Катерина Дятлова (Укриана) [Q] – 6:4, 6:3

Дятлова стартовала в Ираклионе с квалификации. До финала она выиграла шесть матчей, а во всех поединках основной сетки Катерина считалась андердогом.

Дятлова впервые в карьере добралась до финального матча на профессиональном уровне.

По теме:
ФОТО. 19-летняя Есипчук сыграла в финале парного 35-тысячника в Греции
И снова он. Украинский теннисист сыграл в финале турнира в Ираклионе
Впервые с 2022 года. Украинский теннисист провел двухдневный финал в Греции
Катерина Дятлова ITF Ираклион
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
Бокс | 08 сентября 2025, 08:24 2
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»

Эдди хочет организовать поединок Усик – Опетая

Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 08 сентября 2025, 20:17 22
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 9 сентября в Баку и начнется ориентировочно в 19:00 по Киеву

Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Футбол | 08.09.2025, 07:38
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Лучик света Костюк. Провал украинок и Дуо-СинКар: как прошел US Open 2025
Теннис | 08.09.2025, 16:35
Лучик света Костюк. Провал украинок и Дуо-СинКар: как прошел US Open 2025
Лучик света Костюк. Провал украинок и Дуо-СинКар: как прошел US Open 2025
Неожиданный выбор. УПЛ назвала лучшего игрока и тренера августа
Футбол | 08.09.2025, 14:17
Неожиданный выбор. УПЛ назвала лучшего игрока и тренера августа
Неожиданный выбор. УПЛ назвала лучшего игрока и тренера августа
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Обсервер Влад
24-річні уже мають по декілька Слемів, а тут навіть турнір якоїсь водокачки не може виграти... пффф
Ответить
-1
Популярные новости
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
07.09.2025, 07:27 244
Футбол
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
08.09.2025, 06:15 25
Футбол
Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»
Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»
06.09.2025, 20:34 3
Футбол
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
07.09.2025, 00:40 6
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
07.09.2025, 03:55 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
08.09.2025, 14:48 26
Футбол
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
07.09.2025, 22:07
Волейбол
Флойд Мейвезер без колебаний назвал лучшего боксера за всю историю
Флойд Мейвезер без колебаний назвал лучшего боксера за всю историю
07.09.2025, 00:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем