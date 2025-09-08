24-летняя украинка впервые сыграла в финале ITF, стартовав с квалификациии

24-летняя украинская теннисистка Катерина Дятлова сыграла в финале хардового турнира ITF W15 в Ираклионе, Греция.

В решающем поединке украинка в двух сетах уступила юной чешке Вендуле Вальдманновой (WTA 490).

ITF W15 Ираклион. Хард. Финал

Вендула Вальдманнова (Чехия) [1] – Катерина Дятлова (Укриана) [Q] – 6:4, 6:3

Дятлова стартовала в Ираклионе с квалификации. До финала она выиграла шесть матчей, а во всех поединках основной сетки Катерина считалась андердогом.

Дятлова впервые в карьере добралась до финального матча на профессиональном уровне.