24-летняя украинка впервые сыграла в финале ITF, стартовав с квалификациии
Катерина Дятлова уступила Вендуле Вальдманновой в финале турнира ITF W15 в Ираклионе
24-летняя украинская теннисистка Катерина Дятлова сыграла в финале хардового турнира ITF W15 в Ираклионе, Греция.
В решающем поединке украинка в двух сетах уступила юной чешке Вендуле Вальдманновой (WTA 490).
ITF W15 Ираклион. Хард. Финал
Вендула Вальдманнова (Чехия) [1] – Катерина Дятлова (Укриана) [Q] – 6:4, 6:3
Дятлова стартовала в Ираклионе с квалификации. До финала она выиграла шесть матчей, а во всех поединках основной сетки Катерина считалась андердогом.
Дятлова впервые в карьере добралась до финального матча на профессиональном уровне.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эдди хочет организовать поединок Усик – Опетая
Поединок состоится 9 сентября в Баку и начнется ориентировочно в 19:00 по Киеву