Анастасия Соболева – Кристина Новак. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 сентября украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 267) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Любляне, Словения.

В первом раунде украинка сыграет против обладательницы wild card Кристины Новак (WTA 821). Поединок состоится третьим запуском на центральном корте после игры Юван – Рисер. Ориентировочное время начала игры – 14:30 по Киеву.

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Ханне Вандевинкель, либо против теннисистки из квалификации.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА