Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
08 сентября 2025, 14:02 |
Анастасия Соболева – Кристина Новак. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 в Любляне

Анастасия Соболева – Кристина Новак. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Анастасия Соболева

8 сентября украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 267) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Любляне, Словения.

В первом раунде украинка сыграет против обладательницы wild card Кристины Новак (WTA 821). Поединок состоится третьим запуском на центральном корте после игры Юван – Рисер. Ориентировочное время начала игры – 14:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Ханне Вандевинкель, либо против теннисистки из квалификации.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
Две украинские теннисистки сыграют на турнире WTA 125 в Любляне
Рейтинг WTA. Свитолина и Костюк улучшили позиции по итогам US Open 2025
Завацкая проводит вторую ударную неделю. В Австрии она выбила первую сеяную
Анастасия Соболева смотреть онлайн WTA Любляна
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
