Анастасия Соболева – Кристина Новак. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 в Любляне
8 сентября украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 267) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Любляне, Словения.
В первом раунде украинка сыграет против обладательницы wild card Кристины Новак (WTA 821). Поединок состоится третьим запуском на центральном корте после игры Юван – Рисер. Ориентировочное время начала игры – 14:30 по Киеву.
Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Ханне Вандевинкель, либо против теннисистки из квалификации.
