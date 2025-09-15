Украина. Премьер лига15 сентября 2025, 22:36 |
Милевский поставил точку в вопросе, кто лучше: Ярмоленко или Коноплянка
Артем выбрал футболиста «Динамо»
15 сентября 2025, 22:36 |
Бывший форвард «Динамо» Артем Милевский выбрал лучшего футболиста между легендарными вингерами сборной Украины – Андреем Ярмоленко и Евгением Коноплянкой.
– Кто лучше, Андрей Ярмоленко или Евгений Коноплянка?
– Безусловно Ярмоленко. Не то что я играл с ним вместе, знакомы... Я просто считаю Андрея Ярмоленко более сильным футболистом», – сказал Милевский.
Ранее легендарный вратарь сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс выбрал лучшего вратаря в современном футболе, выделив бельгийского стража ворот Тибо Куртуа.
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Ярмоленко був більш стабільним протягом свої кар'єри, але у Коноплянки був нереальний потенціал
Милевский: Кто лучший футболист Алиев или Леоненко ? Конечно Санька. Мы ведь вместе бухали...
