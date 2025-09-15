Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Милевский поставил точку в вопросе, кто лучше: Ярмоленко или Коноплянка
Украина. Премьер лига
15 сентября 2025, 22:36 |
696
2

Артем выбрал футболиста «Динамо»

Милевский поставил точку в вопросе, кто лучше: Ярмоленко или Коноплянка
Instagram. Артем Милевский

Бывший форвард «Динамо» Артем Милевский выбрал лучшего футболиста между легендарными вингерами сборной Украины – Андреем Ярмоленко и Евгением Коноплянкой.

– Кто лучше, Андрей Ярмоленко или Евгений Коноплянка?

– Безусловно Ярмоленко. Не то что я играл с ним вместе, знакомы... Я просто считаю Андрея Ярмоленко более сильным футболистом», – сказал Милевский.

Ранее легендарный вратарь сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс выбрал лучшего вратаря в современном футболе, выделив бельгийского стража ворот Тибо Куртуа.

По теме:
ФОТО. Футболист сборной Украины подарил своей возлюбленной BMW
Источник: Ультрас Динамо провели встречу со скандальным Бленуце
Иван ФЕДЫК: «Не забить пенальти может каждый»
Артем Милевский Андрей Ярмоленко Евгений Коноплянка сборная Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
Prokop_Andriy
Ярмоленко був більш стабільним протягом свої кар'єри, але у Коноплянки був нереальний потенціал
Ответить
0
Lulinnha
Милевский: Кто лучший футболист Алиев или Леоненко ? Конечно Санька. Мы ведь вместе бухали... 
Ответить
0
