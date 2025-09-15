Милевский поставил точку в вопросе, кто лучше: Ярмоленко или Коноплянка

Бывший форвард «Динамо» Артем Милевский выбрал лучшего футболиста между легендарными вингерами сборной Украины – Андреем Ярмоленко и Евгением Коноплянкой.

– Кто лучше, Андрей Ярмоленко или Евгений Коноплянка?

– Безусловно Ярмоленко. Не то что я играл с ним вместе, знакомы... Я просто считаю Андрея Ярмоленко более сильным футболистом», – сказал Милевский.

Ранее легендарный вратарь сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс выбрал лучшего вратаря в современном футболе, выделив бельгийского стража ворот Тибо Куртуа.