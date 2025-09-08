Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Синнер пояснил, почему проиграл Алькарасу в финале US Open 2025
US Open
08 сентября 2025, 16:31 |
525
1

Янник на пресс-конференции прокомментировал результат решающего матча мейджора в США

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер провел пресс-конференцию и прокомментировал поражение Карлосу Алькарасу в финале Открытого чемпионата США 2025:

– На этом турнире чем Карлос отличался сегодня от игрока, с которым вы сталкивались раньше, даже совсем недавно, на Уимблдоне?

– Ну, он улучшился. Сегодня он выглядел чище. То, что я делал хорошо в Лондоне, он сделал лучше сегодня, и вот результат. Я чувствовал, что он делает все немного лучше сегодня, особенно подачу – с обоих сторон, оба удара. Очень чисто. Я отдам ему много заслуг, потому что он справился с ситуацией лучше, чем я. Он поднял свой уровень, когда нужно было, и я все еще горжусь своим сезоном, но да, сегодня он сыграл лучше меня.

– Когда вы думаете о том сезоне, которым вы гордитесь, какие у вас мысли о том, куда может развиваться это соперничество?

– Сегодня я был очень предсказуем на корте. Он сделал много вещей, изменил игру. Это его стиль. Теперь все зависит от меня, хочу ли я что-то менять. Это точно то, над чем мы будем работать. Я пытаюсь быть лучше подготовленным к следующему матчу против него. Также многое зависит от того, как вы подходите к игре с Карлосом. Когда счет в предыдущих матчах комфортный, вы всегда делаете одно и то же, как я на этом турнире: я не делал определенных волей, не использовал много укороченных ударов. Потом играешь против Карлоса и приходится выходить из зоны комфорта. Я собираюсь, возможно, даже проиграть некоторые матчи, но постараюсь внести изменения, стать более непредсказуемым игроком, потому что я должен это делать – становиться лучшим теннисистом. В целом сезон по результатам отличный: четыре финала Grand Slam, два раза проиграл в финале – невероятные результаты. Очень доволен, теперь постараемся закончить год максимально сильно.

– Сегодня было значительное задержание начала матча. Как вы это пережили, как приняли новости?

– Все было нормально. Нам заранее сказали, что начало старт может быть перенесен на полчаса, так что мы не разогревались дважды. Все было в порядке.

– Как бы вы описали главную разницу между игрой против Карлоса и против других игроков?

– У нас, возможно, больше истории между собой. Каждый матч другой. Он просто другой игрок. Очень просто – он другой. У него нет слабостей, как у некоторых игроков, против которых вы играете тактически. У нас есть история, личные встречи, игры на разных покрытиях. Это делает все интересным.

– Янник, обычно на мейджорах стадион полон. Очевидно, что сегодня люди стояли в очередях, но не было полной заполненности. Насколько это было неприятно, если смотреть на пустые места в первом сете?

– Знаете, я особо не замечал. Было все еще очень громко. Я видел пустые места, но не сомневался, что они будут заполнены. Я не переживал. Атмосфера была потрясающей.

– Насколько вы можете изменить привычки тренировок, чтобы подготовиться к игре против Алькараса в будущем?

– Я не думаю, что это будет конкретно для Карлоса. Это для меня, чтобы стать лучше. Сегодня он играл чище, чем я. То, что я делал хорошо в Лондоне, он повторил здесь. Покрытие сегодня не было оптимальным; я много боролся, хотя уже сталкивался с трудностями на турнире. Нужно время. Один секрет – терпение. Это не так, что сейчас и в Пекине я стану левшой (смеется). Посмотрим. Это займет время, возможно, небольшие изменения или что-то крупное. Посмотрим.

– Вы упомянули, что играть с Карлосом сложно, потому что он отличается от всех остальных. Также сложно, потому что у вас обычно нет очень трудных матчей? Вы не проиграли сета до финала Ролан Гаррос. Сложно входить в большой матч, если не были проверены ранее?

– Матч против Феликса был полезен, там есть моменты эмоционального испытания. Не только вопрос в проверке, важно, какой стиль игры вы применяете, чтобы дойти до этого момента. Я очень стабильный игрок с задней линии, сильный, хороший игрок. Иногда добавление маленькой детали может изменить ситуацию. Это поможет мне стать лучше. Я изменю пару вещей на покрытии, маленькие, но они могут дать большой эффект. С нетерпением жду новых матчей. Новое: я больше не номер один, поэтому немного меняется погоня. Посмотрим.

Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) US Open 2025 пресс-конференция
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Популярные новости
