Янник СИННЕР: «Сегодня я сделал все, что мог»

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал поражение Карлосу Алькарасу в финале Открытого чемпионата США 2025:

«Прежде всего я хотел бы начать с Карлоса и всей команды. Вы проделали потрясающую работу. Поздравляю. Я знаю, сколько труда стоит за этим. Сегодня ты был лучше меня. Так что поздравляю. Наслаждайся этим – это великолепный момент.

И конечно, моя команда. Спасибо за то, что поддерживаете меня, понимаете меня, работаете усердно. Мы все знаем, сколько отдачи нужно, чтобы быть на этой стадии. Это был невероятный сезон. Мы сыграли много больших матчей на крупных аренах в этом году, и я безумно рад разделить этот момент с вами, с моей семьей, которая дома, со всеми людьми, которых я люблю, с моими друзьями. Сегодня я сделал все, что мог. Больше я не мог. Так что спасибо за поддержку.

И конечно, я хотел бы поблагодарить всех, кто делает это место таким особенным за кулисами. Я знаю, сколько работы вы вкладываете. Я знаю, что это ваш последний год [Стейси Оллестер – первая женщина-директор US Open, которая покидает свою должность после 2025 года и переходит на советническую роль в USTA – ред.], так что это был потрясающий путь. Вы всегда старались делать для нас все возможное, и нам всем очень грустно, что вас не будет здесь в следующем году. Но огромное спасибо. И конечно, боллбои. Это были очень-очень долгие три недели, с квалификацией и всем прочим. Вы сделали потрясающую работу, и я с нетерпением жду возвращения сюда в следующем году.

И последнее. Вы – невероятные [обращается к фанатам]. Видеть полный стадион не только на финале, но и начиная с самых ранних матчей этих недель – это делает это место таким особенным. Я знаю, что вы очень важные люди, и все здесь, и мы все очень-очень счастливы стоять на этом корте и стараемся сделать для вас лучшее шоу. Так что большое спасибо и до встречи в следующем году. Спасибо».