Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Янник СИННЕР: «Сегодня я сделал все, что мог»
US Open
08 сентября 2025, 02:13 | Обновлено 08 сентября 2025, 02:24
177
0

Янник СИННЕР: «Сегодня я сделал все, что мог»

Итальянец прокомментировал поражение Алькарасу в финале US Open 2025

08 сентября 2025, 02:13 | Обновлено 08 сентября 2025, 02:24
177
0
Янник СИННЕР: «Сегодня я сделал все, что мог»
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал поражение Карлосу Алькарасу в финале Открытого чемпионата США 2025:

«Прежде всего я хотел бы начать с Карлоса и всей команды. Вы проделали потрясающую работу. Поздравляю. Я знаю, сколько труда стоит за этим. Сегодня ты был лучше меня. Так что поздравляю. Наслаждайся этим – это великолепный момент.

И конечно, моя команда. Спасибо за то, что поддерживаете меня, понимаете меня, работаете усердно. Мы все знаем, сколько отдачи нужно, чтобы быть на этой стадии. Это был невероятный сезон. Мы сыграли много больших матчей на крупных аренах в этом году, и я безумно рад разделить этот момент с вами, с моей семьей, которая дома, со всеми людьми, которых я люблю, с моими друзьями. Сегодня я сделал все, что мог. Больше я не мог. Так что спасибо за поддержку.

И конечно, я хотел бы поблагодарить всех, кто делает это место таким особенным за кулисами. Я знаю, сколько работы вы вкладываете. Я знаю, что это ваш последний год [Стейси Оллестер – первая женщина-директор US Open, которая покидает свою должность после 2025 года и переходит на советническую роль в USTA – ред.], так что это был потрясающий путь. Вы всегда старались делать для нас все возможное, и нам всем очень грустно, что вас не будет здесь в следующем году. Но огромное спасибо. И конечно, боллбои. Это были очень-очень долгие три недели, с квалификацией и всем прочим. Вы сделали потрясающую работу, и я с нетерпением жду возвращения сюда в следующем году.

И последнее. Вы – невероятные [обращается к фанатам]. Видеть полный стадион не только на финале, но и начиная с самых ранних матчей этих недель – это делает это место таким особенным. Я знаю, что вы очень важные люди, и все здесь, и мы все очень-очень счастливы стоять на этом корте и стараемся сделать для вас лучшее шоу. Так что большое спасибо и до встречи в следующем году. Спасибо».

По теме:
Карлос АЛЬКАРАС: «Я вижусь с тобой чаще, чем с семьей. Боже мой»
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Финал US Open 2025. Видеообзор матча
ФОТО. Церемония награждения: Алькарас получил трофей USO, Синнер – тарелку
Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
Футбол | 07 сентября 2025, 15:20 9
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала

Тео Ндика рассказал о повседневном быте футболиста в стране, где идет война

Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
Футбол | 07 сентября 2025, 06:23 3
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026

Завершился очередной игровой день отборочного турнира чемпионата мира

Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом
Футбол | 07.09.2025, 09:55
Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом
Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
Футбол | 07.09.2025, 07:55
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
Теннис | 08.09.2025, 00:32
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
07.09.2025, 00:55 17
Теннис
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
06.09.2025, 00:45 7
Теннис
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
07.09.2025, 07:27 248
Футбол
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
06.09.2025, 11:03 30
Война
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
06.09.2025, 05:24 7
Футбол
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
Тренер Кроуфорда: «Посмотрите на Усика, за счет чего он это делает?»
Тренер Кроуфорда: «Посмотрите на Усика, за счет чего он это делает?»
06.09.2025, 02:34 1
Бокс
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
06.09.2025, 07:33 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем