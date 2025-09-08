Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Карлос АЛЬКАРАС: «Я вижусь с тобой чаще, чем с семьей. Боже мой»
US Open
Карлос АЛЬКАРАС: «Я вижусь с тобой чаще, чем с семьей. Боже мой»

Испанец высказался после победы над Синнером и завоевания трофея US Open 2025

Карлос АЛЬКАРАС: «Я вижусь с тобой чаще, чем с семьей. Боже мой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился эмоциями после победы над Янником Синнером в финале Открытого чемпионата США 2025:

«Я хочу начать с Янника. Это невероятно то, что ты делаешь на протяжении всего сезона. Ты показываешь потрясающий уровень на каждом турнире, в котором играешь.

Я вижуcь с тобой чаще, чем со своей семьей. Боже мой. Это здорово – делить с тобой корт, раздевалки, все. Наблюдать, как ты прогрессируешь каждый день, как усердно работаешь вместе со своей командой – с потрясающими людьми рядом. Так что поздравляю тебя со всем, чего ты добился, и с отличным выступлением на протяжении этой недели.

Моя команда, моя семья. Я счастлив, я действительно счастлив, что у меня есть вы. Ваша работа направлена на то, чтобы я становился все лучше. И не только в профессиональном плане, но и в личном. Я очень горжусь людьми, которые меня окружают. Большое спасибо. Каждое достижение, которого я добиваюсь, – это благодаря вам. И этот титул тоже ваш. Так что хочу сказать спасибо. У меня здесь часть моей семьи: мой брат, мой дядя, мой отец. Я вас люблю. Моя мама и младшие братья, которые дома и смотрят меня, я тоже вас люблю. Я очень чувствую вашу поддержку. Спасибо вам огромное.

И всем. Всем, кто сделал это возможным. Этот турнир для меня особенный. Все, что вы делаете, чтобы мы чувствовали себя как дома, – вы справились. Этот турнир потрясающий. Провести здесь три недели – это привилегия, быть частью соревнований, видеть, как все развивается и улучшается. Приятно возвращаться сюда, и это все благодаря вам [обращается к фанатам]. Этот турнир стал еще более особенным благодаря энергии, которую вы отдаете в каждом матче, на каждой тренировке. Я чувствую себя как дома, чувствую эту энергию, эту любовь. Я просто стараюсь играть в свой лучший теннис для вас. Вы сделали все легким. Большое вам спасибо.

Я не хочу уйти, не сказав ничего о Стейси. Ты сделала для нас все простым с самого первого раза, как я приехал сюда. Твое отношение к нам было потрясающим, невероятным. Я помню, как ты нас принимала – это было просто невероятно. Хочу поблагодарить тебя за все, что ты сделала и за то, какой путь прошла здесь. Все, что ты сделала, потрясающе. От всего сердца говорю тебе спасибо и до скорой встречи. Спасибо всем».

Стейси Оллестер – первая женщина-директор US Open, которая покидает свою должность после 2025 года и переходит на советническую роль в USTA.

Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер US Open 2025
