Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
АЛЬКАРАС: Чтобы выиграть US Open и победить Янника, нужно сыграть идеально

Карлос провел пресс-конференцию после победы над Синнером в финале US Open 2025

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас провел пресс-конференцию после выигранного финала US Open 2025 у Янника Синнера:

– Каково было выиграть US Open? Это ведь твой второй трофей на US Open.

– Это замечательное чувство. Я много работал ради того, чтобы поднять этот трофей. Это мой второй титул, но все равно – это все еще исполнение мечты. Второй титул здесь – особенно особенный.

– Ты, очевидно, чемпион. Ты также снова номер один в мире. Насколько это приятно и насколько это вдохновило тебя выиграть этот турнир и сместить Янника с первой позиции после того, как ты обыгрывал его много раз в прошлом году, но все же оставался позади в рейтинге?

– Ну, как я уже сказал, для меня это здорово – когда ты достигаешь целей, которые ставил себе в начале года. Это потрясающее чувство. С того момента, как у меня появилась возможность вернуть первую позицию, это стало одной из моих главных целей на сезон: как можно быстрее вернуть первое место или закончить год первым номером. Для меня добиться этого снова – это, как я уже сказал, мечта. Сделать это в тот же день, когда я выиграл еще один турнир Grand Slam, – это даже лучше. Ради этого я и работаю, и я очень счастлив переживать такие моменты.

– Янник сказал, что одной из его проблем сегодня была предсказуемость. Он похвалил тебя за непредсказуемость. Насколько важна для твоего успеха та вариативность, которая есть в твоей игре? И когда ты впервые понял, что можешь делать так много разных вещей, чтобы причинять сопернику трудности?

– Ну, да, это мой стиль. Я думаю, у каждого игрока есть свой стиль. Мой стиль – это как раз вариативность. В матче я чувствую, что могу делать все: срезки, укороченные удары, плоские удары. Я очень доверяю своей физической форме. Я чувствую, что могу достать любой мяч, что дает мне уверенность и возможность строить хорошие розыгрыши и играть разнообразно. С самого детства у меня было ощущение, что я могу делать все: идти к сетке, играть с задней линии, укороченные, срезки. Конечно, мне пришлось работать, чтобы не делать слишком много ошибок в матчах. Я все время тренируюсь, чтобы сохранять этот стиль – вариативность, но в то же время быть надежным с задней линии. Это позволяет мне создавать проблемы соперникам.

– Хуан Карлос был здесь немного раньше и сказал нам, что после Уимблдона вы тренировались вместе специально к следующей встрече с Янником. Интересно, как быстро после того Уимблдона ты понял, что нужно изменить что-то в своей игре?

– Сразу после матча я подумал, что нужно улучшить некоторые вещи, если я хочу обыграть его после того финала. Конечно, сразу после матча я не тренировался. Я взял неделю отдыха, ничего не делал. Но уже после матча я подумал: «Хорошо, когда начну тренироваться, я хочу отрабатывать это, это, это и это». Простите, ребята, но я сразу подумал о конкретных аспектах, которые нужно улучшить, если я хочу победить Янника. И вот я провел две недели перед Цинциннати, работая только над определенными элементами своей игры, которые, как я чувствовал, нужно подтянуть, чтобы победить его.

– Мне интересно: когда Янник говорит, что чувствует себя предсказуемым, можешь ли ты предсказывать его действия? Чувствуешь ли, что хорошо читаешь его игру? И кажется ли тебе, что он действительно становится предсказуемым?

– Я бы не сказал, что читаю его игру и что он предсказуем, но я хорошо его знаю. Мы сыграли очень много матчей друг против друга. Как он сказал, он смотрит много моих матчей, чтобы изучить мою игру. Я делаю то же самое. Я смотрю много его матчей. Во-первых, потому что мне нравится наблюдать за его игрой. Я думаю, то, что он делает, потрясающе. А во-вторых, потому что я люблю изучать его: как он играет, как чувствует себя на турнирах. Если я встречусь с ним в том же турнире, я уже имею представление о его состоянии. Так что я бы не сказал, что он предсказуем, но я знаю его стиль, знаю его главные оружия. Я стараюсь сосредоточиться на этом. Но даже если он сам считает себя предсказуемым, все равно очень трудно противостоять его уровню и выдерживать долгие розыгрыши против него.

– Карлос, Хуан Карлос также сказал, что твоя игра сегодня была идеальной. Как ты на это реагируешь и что думаешь?

– Это здорово, когда ты заставляешь тренера чувствовать себя так. И это непросто, ведь у него высокий статус. Он всегда требует от меня играть на максимум. И не так уж часто он говорит, что я сыграл идеально. Так что для меня это большая победа. Но да, он прав. Я думаю, что сыграл идеально. Чтобы выиграть US Open и победить Янника, нужно сыграть идеально. И я думаю, он был прав.

– В финале Уимблдона матч больше шел на его условиях – много розыгрышей с задней линии. Сегодня ты смог добавить больше срезок, вращений и всего такого. Как думаешь, в чем была разница и как тебе удалось сегодня выйти вперед?

– Я изучал тот матч. Я анализировал финал Уимблдона. Я говорил с тренерами, мы пересматривали финал и обсуждали, что могли бы сделать лучше, если придется встретиться снова. Мы все отметили и начали работать над этим. Потом я просто сыграл так, как мы подготовили. В начале мы думали: «Неважно, выиграешь ты или проиграешь, главное – делать правильные вещи». Если ты делаешь все правильно, но соперник играет невероятно и побеждает, это нормально. Но главное – делать правильное. Сегодня это сработало. Я сделал все, что мне говорили, и это принесло результат.

– Очевидно, что в твоем соперничестве с Янником вы оба теперь всего в одном титуле от карьерного слема. У тебя будет первый шанс сделать это в Австралии. Насколько это важная цель для тебя – достичь ее в Мельбурне?

– Я думаю, это будет потрясающе. Честно говоря, это моя первая цель. Когда я начинаю предсезонку и думаю, что хочу улучшить и чего достичь, Australian Open всегда стоит на первом месте – это первый или второй турнир года и главная цель. Завершить карьерный или календарный Grand Slam – это главная задача. Так что будет здорово, если я сделаю это первым или вторым. Честно говоря, мне все равно. Главное – завершить. Конечно, я постараюсь сделать это в следующем году. Если не получится, то в течение двух, трех или четырех лет. Я постараюсь это сделать. Если он сделает это первым – это будет великое достижение. Но для меня важно только завершить, неважно когда.

– Карлос, за весь турнир ты проиграл только один сет. Думаешь, ты вышел на новый уровень? Это лучший турнир в твоей карьере?

– Да. Я так чувствую. Думаю, что это лучший турнир от первого до последнего матча, лучший турнир в моей карьере. Мой уровень был очень стабилен на протяжении всего турнира, и я этим очень горжусь. Потому что я долго работал над стабильностью. И на этом турнире я увидел, что могу играть очень стабильно.

– Мы говорим о твоем шестом титуле GS, втором здесь, но уже обсуждаем Австралию. У тебя есть время насладиться тем, чего ты добился, прежде чем готовиться к следующему?

– В теннисе мало плохих вещей, но одна из них в том, что ты выигрываешь турнир, а сразу после этого нужно сосредотачиваться на следующем. Иногда у тебя есть только один день, чтобы насладиться победой, а то и вовсе нет – и нужно ехать на другой турнир, в другое место. Иногда очень трудно осознать, что ты выиграл турнир, и получить удовольствие. В этом году я научился брать моменты из каждого турнира, каждого опыта и наслаждаться ими вместе с командой, семьей, людьми вокруг. Важно взять время, посмотреть на трофей, осознать, чего ты добился, и оценить это. Потом двигаться дальше и радоваться. Я думаю, это очень важно. И это то, чему я учусь – делать после каждого турнира, каждого матча или каждого трофея.

