ВИДЕО. Роналду поддержал болбоя во время исполнения гимна Армении
Криштиану проявил внимание к мальчику
6 сентября сборная Португалии на выезде встретилась с Арменией в матче квалификации чемпионата мира 2026 года.
На стадионе в Ереване с капитанской повязкой в составе Португалии вышел 40-летний Криштиану Роналду.
Перед матчем легендарный футболист появился на поле вместе с болбоем из Армении. Во время исполнения гимна Криштиану поддержал мальчика, придав ему уверенности.
В результате португальская команда разгромила соперника, забив пять голов, два из которых на счету Роналду (5:0).
Quality this, a young mascot belting out his national anthem, not fazed who was stood behind him. Ronaldo was impressed… 👏pic.twitter.com/lMJkk3FJ8S— The Away Fans (@theawayfans) September 7, 2025
