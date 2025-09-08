Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
08 сентября 2025, 12:01
ВИДЕО. Роналду поддержал болбоя во время исполнения гимна Армении

Криштиану проявил внимание к мальчику

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

6 сентября сборная Португалии на выезде встретилась с Арменией в матче квалификации чемпионата мира 2026 года.

На стадионе в Ереване с капитанской повязкой в составе Португалии вышел 40-летний Криштиану Роналду.

Перед матчем легендарный футболист появился на поле вместе с болбоем из Армении. Во время исполнения гимна Криштиану поддержал мальчика, придав ему уверенности.

В результате португальская команда разгромила соперника, забив пять голов, два из которых на счету Роналду (5:0).

